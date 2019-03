von Ralf Mittmann und dpa

Dieses Bild von Ilkay Gündogan mit dem speziellen schwarz-rot-goldenen Blickfang schien nach dem Aufregerfoto des vergangenen deutschen WM-Sommers beinahe undenkbar.

Ilkay Gündogan beim Länderspiel gegen Serbien in Wolfsburg – mit Kapitänsbinde am Oberarm. | Bild: Christian Charisius, dpa

Der 28 Jahre alte Deutsch-Türke führte die deutsche Nationalmannschaft beim 1:1 im Länderspiel gegen Serbien am Mittwochabend in der zweiten Spielhälfte erstmals auf dem Platz als Kapitän an. „Das ist eine kuriose Wende irgendwie nach dem, was in den letzten Monaten alles so passiert ist“, sagte der Profi von Manchester City. „Ich war natürlich stolz!“

In der Pause sei der ausgewechselte Torhüter Manuel Neuer in der Kabine zu ihm gekommen und habe ihm das schwarz-rot-goldene Stück Stoff, das einen großen Symbolcharakter besitzt, überreicht, verriet Gündogan nach dem Spiel.

Es war eine bemerkenswerte Geste an diesem Fußball-Abend in Wolfsburg.

Joachim Löw ging auf die Thematik nicht speziell ein. „Auf jeden Fall ist er der erfahrenste Spieler auf dem Platz gewesen, nachdem Manuel Neuer raus ist“, bemerkte der Bundestrainer.

„Ich war ein bisschen überrascht“, gestand dafür Gündogan. „Ich habe die Kapitänsbinde voller Respekt angenommen von Manu. Das hat mir Stolz und Respekt gegeben. Zum ersten Mal die Binde zu tragen, war etwas Besonderes. Das zeigt, dass ich angesehen bin in der Truppe“, sagte der 28 Jahre alte Mittelfeldspieler.

Kurz vor der verkorksten WM in Russland 2018 hatten Bilder von Mesut Özil und Gündogan mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan für große Aufregung gesorgt.

Im Mai 2018 lassen sich Ilkay Gündogan (l), Mesut Özil (2.v.l.) und Cenk Tosun (r) mit dem türkischen Präsidenten Erdogan ablichten. | Bild: Uncredited/dpa

Der Deutsche Fußball-Bund versagte beim Umgang mit der Affäre.

Özil und Gündogan wurden von deutschen Fans bei Länderspielen ausgepfiffen. Löw sah sich mit Forderungen nach einem Verzicht auf das Duo bei der Weltmeisterschaft konfrontiert. Und was tat DFB-Präsident Reinhard Grindel, der das unleidige Thema zur Chefsache hätte machen müssen? Er fuhr einen Schlingerkurs, mal signalisierte er scheinbares Verständnis für die Fußballer, dann wieder äußerte er harsche Kritik.

Özil schwieg bis nach dem Turnier in Russland beharrlich. Gündogan unternahm damals wenigstens den Versuch einer Erklärung. „Es war nie ein Thema, ein politisches Statement zu setzen“, sagte er damals. Kritiker mutmaßten seinerzeit, Gündogan habe sich zum Treffen mit Erdogan entschlossen, weil er als Unternehmer mehrere Projekte in der Türkei betreibt. Wirklich thematisiert wurde das aber nie. Der 30-jährige Özil trat Wochen nach der WM aus der Nationalelf zurück.

Er beklagte dabei „Rassismus und fehlenden Respekt“, griff vor allem DFB-Präsident Reinhard Grindel öffentlich an. Löw suchte vergeblich das Gespräch mit einem seiner Lieblingsspieler, der ihn kalt abblitzen ließ.

Der wie Gündogan in Gelsenkirchen geborene Weltmeister von 2014 sorgte jüngst für neue Aufregung.

Özil traf sich zusammen mit seiner Verlobten Amine Gulse in Istanbul mit Erdogan.

Ein vom türkischen Präsidialbüro zur Verfügung gestelltes Foto zeigte das Paar, als es dem Präsidenten eine Einladungskarte für die geplante Hochzeit überreicht haben soll. Türkische Medien berichteten, das dem so gewesen sei, eine offizielle Bestätigung seitens de Özils-Management fehlt aber bis heute.

Dieses vom Presidential Press Service zur Verfügung gestellte Foto zeigt Recep Tayyip Erdogan (r), Staatspräsident der Türkei, der nach Angaben des türkischen Präsidialamtes eine Einladungskarte für die Hochzeit des türkisch-deutschen Ex-Nationalspieler Mesut Özil und seiner Verlobten Amine Gulse in Istanbul entgegen nimmt. Das weitere Treffen des Ex-Weltmeisters mit Erdogan hat in Deutschland Kritik hervorgerufen. | Bild: Uncredited/dpa

Gündogan bleibt derweil bemüht, die Vergangenheit abzuschütteln. Er spielt, wie er nicht müde wird, zu betonen, weiterhin mit Freude für Deutschland. Die Kapitänsbinde habe ihn nach dem 0:1-Rückstand gegen Serbien „motiviert, dann auch die zweite Halbzeit zurückzukommen in dieses Spiel und ein Stück weit mit Leistung voranzugehen“, berichtete er nach seinem 30. Länderspiel. Der Profi von Manchester City hätte sogar beinahe ein Tor erzielt. Aber sein Schuss wurde kurz vor der Linie von einem serbischen Abwehrspieler geklärt.

Gündogan wieder mittendrin, Özil im Abseits

Immerhin aber ist Ilkay Gündogan wieder weitgehend akzeptierter Nationalspieler, während Mesut Özil als Fußballer allmählich in die Bedeutungslosigkeit zu rutschen scheint. Nach dem selbst inszenierten Abschied aus der Nationalelf in Fußball-Deutschland sowieso, aber auch in England bei seinem Klub Arsenal London, wo er unter Trainer Emery kein Stammspieler mehr ist. Was ihm bleibt, ist die von ihm zweifelsfrei goutierte Begeisterung aller Erdogan-Anhänger – was ihn zumindest hierzulande aber auch aus politischer Sicht ins Abseits stellt.