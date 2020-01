von Julian Singler und dpa

Das erste Grand-Slam-Turnier des Jahres läuft. Bis Sonntag, 2. Februar, messen sich die besten Tennisspieler der Welt im australischen Melbourne. Und die erste Runde hatte aus deutscher Sicht bereits einiges zu bieten: Angelique Kerber und Alexander Zverev gewannen ihre Auftaktspiele und zogen in die zweite Runde ein. Für Dominik Koepfer aus Furtwangen dagegen ist bereits nach nur einer Partie Schluss.

Schwarzwälder verliert gegen Spanier

Der 25 Jahre alte Koepfer musste sich dem Qualifikanten Pedro Martinez Portero aus Spanien mit 3:6, 4:6, 5:7 geschlagen geben. Für den Tennis-Profi aus Furtwangen, der in der vergangenen Saison mit starken Auftritten weltweit auf sich aufmerksam machte, ist somit bereits früh Endstation. Im Falle eines Sieges wäre Koepfer auf den Weltranglisten-Vierten Daniil Medwedew aus Russland getroffen, gegen den er bei den US-Open 2019 erst in der Runde der besten 16 verloren hatte.

Kerber souverän weiter

Anders sah es bei Angelique Kerber aus. Die 32-Jährige setzte sich gegen die italienische Grand-Slam-Debütantin Elisabetta Cocciaretto souverän durch und gewann 6:2, 6:2. In der Vorbereitung hatte der Kielerin eine Oberschenkelblessur Probleme bereitet. In der zweiten Runde am Donnerstag ist die Australian-Open-Gewinnerin von 2016 ebenfalls klare Favoritin gegen Priscilla Hon aus Australien oder Katerina Koslowa aus der Ukraine.

Angelique Kerber steht nach ihrem Sieg über Elisabetta Cocciaretto aus Italien in der zweiten Runde. | Bild: Lee Jin-Man, dpa

Zverev ebenfalls in Runde zwei

Glatt mit 6:4, 7:6 (7:4), 6:3 bezwang der Weltranglisten-Siebte Alexander Zverev den Italiener Marco Cecchinato. Damit sicherte sich der 22-jährige Hamburger seinen ersten Sieg der neuen Saison, nachdem er beim ATP-Cup zu Beginn des Jahres alle drei Partien verloren hatte. In der zweiten Runde des Grand-Slam-Turniers trifft Zverev am Donnerstag auf den Norweger Casper Ruud oder den Weißrussen Jegor Gerassimow.

Jubelschrei: Alexander Zverev steht in Australien in Runde zwei. | Bild: Lukas Coch, dpa

So spielten die anderen deutschen Teilnehmer in der ersten Runde:

Laura Siegemund Die schwäbische Tennisspielerin gewann 6:1, 6:4 gegen die US-Amerikanerin Coco Vandeweghe, gegen die sie alle vorherigen fünf Partien verloren hatte. Vandeweghe hatte 2017 im Melbourne-Achtelfinale die damalige Titelverteidigerin Angelique Kerber besiegt, kam diesmal aber nach Verletzungsproblemen nur dank einer Wildcard ins Hauptfeld des ersten Grand-Slam-Turniers des Jahres. Die 31-jährige Siegemund hat nun am Donnerstag gegen die an Position zwei gesetzte Mitfavoritin Karolina Pliskova aus Tschechien eine äußerst schwierige Aufgabe vor sich. Peter Gojowczyk Der 30 Jahre alte Münchner entschied das Duell zweier Qualifikanten für sich und schaffte den Sprung in die zweite Runde. Gojowczyk besiegte den US-Amerikaner Christopher Eubanks mit 7:6 (7:1), 6:3, 4:6, 6:0. Nun trifft er am Donnerstag als Außenseiter auf den an Position 27 gesetzten Spanier Pablo Carreno Busta. Antonia Lottner Die Stuttgarterin unterlag der Italienerin Camila Giorgi 3:6, 3:6. Mit drei Siegen in der Qualifikation hatte sich die Nummer 156 der Welt, die mit einem bandagierten linken Oberschenkel spielte, erstmals die Teilnahme am ersten Grand-Slam-Turnier der Saison gesichert. Tatjana Maria Die 32-jährige Schwäbin musste beim 0:6, 2:6 gegen die talentierte US-Amerikanerin Catherine Bellis eine herbe Niederlage hinnehmen. Cedrik-Marcel Stebe Nach einem leidenschaftlichen Kampf musste sich der Deutsche in fünf Sätzen geschlagen geben. Gegner in Runde eins war Benoît Paire aus Frankreich.

