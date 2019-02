Düsseldorf vor 4 Stunden

Stuttgart nach 0:3-Pleite in Düsseldorf immer tiefer in der Krise. War es das für Trainer Markus Weinzierl?

Der VfB Stuttgart und sein Trainer Markus Weinzierl rutschen in der Fußball-Bundesliga immer tiefer in die Krise. Auch am Rhein gehen sie baden.