von Aus Liverpool Dirk Salzmann

Der FC Bayern hat am Dienstagabend im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League ein torloses Unentschieden beim favorisierten FC Liverpool geholt. Zwar verpasste die Mannschaft von Trainer Nico Kovac damit das wichtige Auswärtstor, dennoch ist das 0:0 eine starke Ausgangsposition für das Rückspiel am 13. März.

Sportredakteur Dirk Salzmann im Stadion an der Anfield Road in Liverpool. | Bild: Dirk Salzmann

Die Anfangsphase überstehen, möglichst ein Auswärtstor erzielen und im Idealfall nicht mehr als eines selbst kassieren. Der Plan von Bayerns Trainer Nico Kovac war denkbar einfach, allerdings müssen auch einfache Pläne bekanntlich erst einmal umgesetzt werden. Zumal gegen einen Gegner, den Kovac als den schwersten bezeichnete, den die Bayern hätten erwischen können. Liverpool spielt unter Jürgen Klopp den besten Fußball seit Jahren und hat den ersten Titel in der Premier League seit 29 Jahren im Visier.

Die Bayern mussten auf Jerome Boateng (Magen-Darm-Infekt) und Leon Goretzka verzichten (Sehnenreizung im rechten Knöchel), dafür konnte der zuletzt angeschlagene Kingsley Coman von Beginn an mitwirken, Franck Ribéry, der in der Nacht auf Montag zum fünften Mal Vater geworden war, saß auf der Bank.

Bayerns Stürmer Kingsley Coman im Duell mit Georginio Wijnaldum (l.) | Bild: OLI SCARFF (AFP)

Bayern trotzt dem Liverpool-Sturm

Liverpools Hymne „You’ll never walk alone“ hallte noch als vermeintlicher Tinnitus im Ohr nach, als der erwartete Sturmlauf der Gastgeber begann. Die Bayern, die in Liverpool im Hotel „Titanic“ gebucht hatten, gerieten schnell in schwere See, umschifften alle Gefahrenstellen zunächst aber gekonnt und hätten nach zwölf Minuten fast selbst den Führungstreffer erzielt. Eine Hereingabe von Serge Gnabry kam zwar nicht zu Robert Lewandowski, aber Liverpools Joel Matip machte den Ball scharf und donnerte ihn dem eigenen Torwart Alisson Becker auf die Brust.

Robert Lewandowski (l) und James Rodriguez kämpfen mit Joel Matip von Liverpool um den Ball. | Bild: Sven Hoppe (dpa)

„Wir müssen demütig, bescheiden, realistisch bleiben“, hatte Kovac vor allzu großen Erwartungen gewarnt und versichert, dass die Partie sicherlich nicht 0:0 ausgehen werde: „Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen.“ Alles schien also gerichtet für ein Fußball-Spektakel, es sollte jedoch anders kommen. Die Bayern versuchten weiter, das Tempo aus der Partie zu nehmen, Liverpool drängte nun zwar auf den Führungstreffer. Mané (16./33./38.), Salah (24.) und Matip scheiterten aber jeweils im Abschluss, ebenso Coman (16.) auf der Gegenseite.

Roberto Firmino (r) von Liverpool versucht vergeblich, Manuel Neuer mit einem Schuss zu überwinden. | Bild: Sven Hoppe

So weit, so gut

Zur Halbzeit lag Nico Kovac mit seiner Tor-Garantie so zwar noch daneben, ansonsten war der Plan aber aufgegangen. Und ein 0:0 hätten die Münchner aufgrund der Defensivschwächen, die sie in den vergangenen Wochen in der Bundesliga gezeigt hatten, liebend gerne aus dem Hexenkessel an der Anfield Road mit nach Hause genommen. Noch war allerdings über eine halbe Stunde zu spielen, für Stimmung sorgte zunächst auch eine andere Aktion. Es war ein seltener Moment der Einigkeit zwischen Bayern- und Liverpool-Fans, als im Fanblock der Münchner auf Plakaten die hohen Ticketpreise für die Gästefans in Liverpool und München von knapp jeweils 60 Euro kritisierten wurden. Da erhob sich das komplette Stadion und applaudierte.

Mats Hummels (l.) und Niklas Süle hinter Sadio Mane, der einen Fallrückzieher versucht. | Bild: Peter Byrne

Dann ging es sportlich weiter. Liverpool versuchte einen erneuten Sturmlauf, wurde allerdings wiederum im kalten Nieselregen von den Münchnern ausgebremst, Torchancen blieben so die Ausnahme. Die Schlussphase hatte bereits begonnen, als Münchens James (79.) bei einem der wenigen Entlastungsangriffe der Gäste den Ball neben das Tor setzte. Vielleicht war das aber auch besser so, denn noch jede deutsche Mannschaft hat an der Anfield Road verloren, wenn sie dort selbst ein Tor erzielte.

Trainer Jürgen Klopp von Liverpool gestikuliert an der Seitenlinie neben Bayerns Trainer Niko Kovac. | Bild: Dave Thompson

Liverpool fand weiter kein Mittel gegen die Defensive der Bayern, Mané scheiterte in der 85. Minute erneut an Manuel Neuer. Somit blieb es doch beim torlosen Remis. Selten dürfte sich Nico Kovac so gefreut haben, mit einer Prognose daneben zu liegen.

