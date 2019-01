von Kristina Puck, dpa

Alexander Zverev war genervt. Er schleuderte seinen Tennisschläger auf den Hartplatz, trat einmal kräftig drauf, zertrümmerte ihn. Keine Viertelstunde dauerte es im Training, bis die Wut aufkam, er ratlos mit den Schultern zuckte. Zu viele Vorhände flogen ins Aus. Wortlos und ohne erkennbare Gefühlsregung reichte Boris Becker ihm einen anderen Schläger. In der Trinkpause versuchte Becker, als Männer-Chef im deutschen Tennis auch Berater im Davis-Cup-Team, Zverev eine positive Haltung zu vermitteln. Aus Spaß warf er ihm einen Ball an den Rücken. Mit ruhiger Stimme gab der dreimalige Wimbledonsieger dem 21-jährigen Hamburger immer wieder Tipps.

Es gibt kein schlechteres System

„Ich bin froh, dass ich wieder in Deutschland bin, mit meiner Mannschaft und mit den Jungs Davis Cup spielen darf“, sagte Zverev. „Die Stimmung ist wahnsinnig, wir verstehen uns alle einfach unheimlich gut.“ Trotz der Vorfreude ist die Kritik von Zverev an der Reform im Davis Cup deutlich. „Ein schlechteres System könnte man sich eigentlich nicht ausdenken, da bin ich ganz ehrlich“, schimpfte der deutsche Spitzenspieler.

Rückkehr zum alten Modus gewünscht

Der Weltranglisten-Dritte wünscht sich den alten Modus zurück und hofft, dass in ein oder zwei Jahren alles zurückgenommen wird. Heute und morgen will der 21-Jährige zwar mit dem deutschen Team in der Auftaktpartie gegen Außenseiter Ungarn in Frankfurt am Main den Einzug in die Finalwoche schaffen. Dass er Ende November aber nicht um den Titel spielen würde, weiß er schon jetzt sicher: „Ich bin 100 Prozent gegen das System. Ich werde nicht spielen“, bekräftigte Zverev.

Ungarn sind deutlich schwächer

Die möglicherweise einseitige Angelegenheit gegen Ungarn wäre damit sein einziger Davis-Cup-Einsatz 2019. Sein Gegner heute, Tennis-Nobody Peter Nagy, sollte ihm normalerweise keine Probleme bereiten. Nagy hat momentan nicht einmal eine Weltranglistenposition. Philipp Kohlschreiber eröffnet als klarer Favorit gegen den Weltranglisten-371. Zsombor Piros das Heimspiel (16.00 Uhr). „Nach dem neuen System ist viel mehr Geld zu verdienen. Ich bin derjenige, der für die Emotionen spielt und für den Teamgeist, deswegen fand ich das alte System so viel besser“, sagte Zverev.

Becker will eine Chance geben

Der zweimalige Davis-Cup-Sieger Boris Becker will das neue Format nicht vorschnell verurteilen: „Jetzt müssen wir alle mal die Suppe auslöffeln und schauen, was passiert. Vielleicht ist es ja gut, vielleicht sitzen alle hier in einem Jahr und sagen: Wow“, sagte der Männer-Chef im deutschen Tennis: „Vielleicht aber auch nicht.“ Dass sich etwas ändern müsste, war lange diskutiert worden. Der Nationen-Wettbewerb war nicht mehr attraktiv genug. Zu viele Topstars sagten ab, weil ihnen die Terminhatz ohnehin Probleme bereitet.

Auch Federer hat schon abgesagt

Der Termin der Finalwoche im November sei „katastrophal“, klagte Zverev. Ihn zieht es in den Urlaub, die Erholungspause vor der neuen Saison sei ohnehin zu kurz. Auch der Schweizer Roger Federer kündigte bereits an, in Madrid nicht zu spielen. (dpa)