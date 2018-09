Alexander Schwolow

Der Freiburger Schlussmann zeigte eine gute Partie – und musste doch dreimal hinter sich greifen. Bei allen drei Gegentoren war er chancenlos. In Hälfte zwei rettete er mit zwei guten Paraden seinem Team das Unentschieden. – Note: 2

Torwart Alexander Schwolow (Freiburg) – SC Freiburg Mannschaftsfoto 2018-19 | Bild: Hahne, Joachim

Pascal Stenzel

Begann die Partie gut und hatte in Halbzeit eins wenig Probleme auf der rechten Abwehrseite. Nach dem Seitenwechsel kam er allerdings ins Schwimmen. Wusste sich zu oft nur mit einem Foulspiel zu helfen und sah in der 73. Minute erst die gelbe Karte und nur zehn Minuten nach einer regelwidrigen Attacke gegen Pavard Gelb-Rot. – Note 4

Pascal Stenzel (Freiburg) – SC Freiburg Mannschaftsfoto 2018-19 | Bild: Hahne, Joachim

Manuel Gulde

Zeigte eine bessere Leistung als zuletzt in Hoffenheim. In den ersten 45 Minuten kaum gefordert, später aber mit viel Arbeit gegen offensiv stärkere Stuttgarter. An den Gegentoren war er schuldlos. – Note: 3

Manuel Gulde (Freiburg) – SC Freiburg Mannschaftsfoto 2018-19 | Bild: Hahne, Joachim

Dominique Heintz

Weitgehend eine solide Defensivleistung des Neuzugangs, aber bei den Toren von Mario Gomez stand er schlichtweg nicht nahe genug beim VfB-Torjäger. Konnte sich immerhin das ein oder andere Mal ins Spiel nach vorne einschalten – und legte mit einem geschickten Pass den 3:3-Ausgleichstreffer von Gianluca Waldschmidt vor. – Note: 3,5

Dominique Heintz (Freiburg) – SC Freiburg Mannschaftsfoto 2018-19 | Bild: Hahne, Joachim

Christian Günter

Auf seiner linken Seite viel unterwegs und defensiv sicher. Nach vorne hatte er viele Impulse, jedoch zu wenig Durchschlagskraft. – Note: 3

Christian Günter | Bild: Hahne, Joachim

Jerôme Gondorf

Etatmäßig zentraler Mittelfeldspieler, schickte ihn Trainer Christian Streich auf die linke Außenbahn. Die Entscheidung zahlte sich direkt nach 55 Sekunden aus, als Gondorf per Kopfball das 1:0 erzielte. Und in der 51. Minute besorgte der Neuzugang durch einen direkten Freistoßtreffer das 2:2. Auch wenn dem Neuzugang einige Aktionen misslangen, ist der Auftritt rundum positiv. – Note: 2

Jerome Gondorf (Freiburg) – SC Freiburg Mannschaftsfoto 2018-19 | Bild: Hahne, Joachim

Nicolas Höfler

Der Sechser begann stark und spielte eine souveräne erste Halbzeit. Von dieser Frische war in Halbzeit zwei nichts mehr zu erkennen, es schlichen sich immer mehr Fehler ein. Einfache Ballverluste ermöglichten den Stuttgartern gute Kontergelegenheiten, die im Abwehrverbund gerade noch vereitelt werden konnten. Erste Hälfte top, zweite Hälfte flop! – Note: 3,5

Nicolas Hoefler (Freiburg) – SC Freiburg Mannschaftsfoto 2018-19 | Bild: Hahne, Joachim

Janik Haberer

Kam am dritten Spieltag zum Saisondebüt und agierte neben Höfler im zentralen Mittelfeld. Legte besonders in den ersten 45 Minuten ein gutes Zweikampfverhalten an den Tag. Verblasste aber im zweiten Durchgang immer mehr. – Note: 3,5

Janik Haberer (Freiburg) , Mannschaftsfoto SC Freiburg Saison 2017/18 | Bild: Joachim Hahne

Mike Frantz

Der Kapitän bewies wieder mal, warum er für die Freiburger Offensive so ungemein wichtig ist. Bereitete mit toller Flanke den schnellen Führungstreffer durch Gondorf vor. Vorbildliche kämpferische Einstellung, scheute keinen Zweikampf, auch wenn er nicht jeden gewann. Nach 88 Minuten für Lukas Kübler raus. - Note: 2,5

Mike Frantz (Freiburg) – SC Freiburg Mannschaftsfoto 2018-19 | Bild: Hahne, Joachim

Florian Niederlechner

Elanvoll trieb er den Angriff zum 1:0 nach vorne, legte im richtigen Moment auf Vorlagengeber Frantz ab. Danach aber verschwand er quasi und hatte keine nennenswerten Aktionen mehr. Der Stürmer ist nach seiner schweren Verletzung in der vergangenen Saison noch nicht richtig in Schwung. – Note 4

Florian Niederlechner (Freiburg) – SC Freiburg Mannschaftsfoto 2018-19 | Bild: Hahne, Joachim

Nils Petersen

Der Neu-Nationalspieler zeigte sich ungewohnt zaudernd im und um den Strafraum herum. Vergab in der 36. Minute die hundertprozentige Chance zum 2:0, als er frei vor Zieler stand und an diesem mit einem Heber scheiterte. Fazit: Die Offensivleistung ließ zu wünschen übrig, die Defensivarbeit war engagiert. – Note: 4

Nils Petersen (Freiburg) – SC Freiburg Mannschaftsfoto 2018-19 | Bild: Hahne, Joachim

Gianluca Waldschmidt

Der Neuzugang aus Hamburg, gegen Frankfurt und in Hoffenheim in der Startelf, musste diesmal zunächst auf der Bank Platz nehmen. Kam in der 68. Minute für Niederlechner – und wurde mit dem 3:3-Ausgleichstreffer zum kleinen Helden des Tages aus Freiburger Sicht. – Note für den Teileinsatz: 2

Luca Waldschmidt (Freiburg) – SC Freiburg Mannschaftsfoto 2018-19 | Bild: Hahne, Joachim

Die kurz vor Ende eingewechselten Lukas Kübler und Robin Koch bleiben ohne Bewertung.

