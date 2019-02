von Pascal und Ralf Mittmann

Torwart Alexander Schwolow | Bild: Hahne, Joachim

Alexander Schwolow: Ein besonderer Tag für den Freiburger Schlussmann. Wieder einmal stellte er unter Beweis, wie stark er auf der Linie ist. In Halbzeit blieb er gegen Cordóva und in Halbzeit zwei gegen Gregoritsch – wobei die Parade gegen den Österreicher etwas von einem Hexer hatte. Aus zwei Metern Entfernung schoss Gregoritsch, doch Schwolow war mit seiner Pranke zur Stelle. Und dann durfte ihm auch noch ein Scorerpunkt zugeschrieben werden, weil er mit einem verdammt langen Pass die Vorlage zu Nils Petersens 1:0 lieferte. – Note: 1,5

Lukas Kübler | Bild: Hahne, Joachim

Lukas Kübler: Hatte auf der rechten Seite alles unter Kontrolle und schaltete sich auch immer wieder mutig in die Offensive ein. Einen Minuspunkt handelte er sich aber kurz nach der Pause ein, als er den Ball verlor und damit Augsburgs Treffer durch Khedira ermöglichte. – Note: 3

Philipp Lienhart | Bild: Hahne, Joachim

Philipp Lienhart: Großartige Vorstellung des 22-jährigen Österreichers. Wann immer es die Augsburger mit langen Pässen durch die Mitte versuchten, war bei Lienhart Endstation. Gewann laut Statistikausdruck 92 Prozent seiner Zweikämpfe, aber gefühlt 100 Prozent aller Kopfballduelle. In der 18. Minute begeisterte er das Publikum mit einem 70-Meter-Solo, an dessen Ende eine Flanke zu Petersen stand, der mit einem Drehschuss am starken Augsburger Torwart Kobel scheiterte. Absolut überragend. – Note: 1

Dominique Heintz | Bild: Hahne, Joachim

Dominique Heintz: Das konnte man nicht immer behaupten, diesmal aber schon: Kein Fehler, stets Herr der Lage. Auch mit guten Spieleröffnungen. Pech hatte er, als er im zweiten Durchgang bei eine mFreistoß dne Ball direkt ins Gesicht geschossen bekam. Aber ein Kämpfer wie Heintz steckt auch das weg – einmal schütteln und weiter. – Note: 2

Chima Sean Okoroji: Christian Günters Zwangspause wegen der Gelb-roten Karte auf Schalke machte das Startelfdebüt des 21-jährigen möglich. Traute sich einiges zu, in wenigen Szenen auch ein bisschen zu viel, was Ballverluste zur Folge hatte. In Summe aber ein couragierter, lobenswerter Auftritt – wie im Übrigen auch SC-Trainer Christian Streich befand. – Note: 3

Janik Haberer | Bild: Hahne, Joachim

Janik Haberer: Hatte mal wieder im wahrsten Sinne des Wortes die Laufschuhe angezogen – spulte ein enormes Programm ab. Immer im Spiel, immer effektiv. Kurz vor Schluss wurde er dann noch Opfer einer unnötigen Attacke des Augsburgers Reece Oxford. Haberer kam dann doch glimpflich davon, Oxford nicht: Er sah von Schiedsrichter Tobias Welz glatt Rot! – Note: 2,5

Mike Frantz | Bild: Hahne, Joachim

Mike Frantz: Spielte wieder im Zentrum, diesmal sogar noch mit einer defensiveren Attitüde als zuletzt. Erledigte seine Aufgabe mit Bravour, war ein Kämpfer, ein Läufer, ein Stratege. Starke rauftritt des Kapitäns. – Note: 2

Amir Abrashi | Bild: Joachim Hahne

Amir Abrashi: Der war gleich mehrere Male gedanklich und läuferisch schneller als die Gegenspieler, eroberte den Ball und wurde dann gefoult. Der albanische Nationalspieler war an diesem Tag einfach zu stark für alle Augsburger, die in seine Nähe kamen. Galaktisch gut, was ihm ein völlig verdientes Sonderlob vom Trainer einbrachte. Abrashi hatte Christian Streich glücklich gemacht –und alle Sportclubfans auch. – Note 1 mit Sternchen!

Vincenzo Grifo: Seit er als Leihspieler aus Hoffenheim nach Freiburg zurückgekehrt ist, hat der Mann mehrfach bekundet, wie sehr er sich dort wohlfühlt. Gegen Augsburg zeigte er, wie ihn dieses Hochgefühl beflügelt. Drei Assists zu Sportclub-Treffern, dazu ein fantastisches Freistoßtor, Fußballerherz, was willst Du mehr. Echt klasse. – Note: 1,5

Nils Petersen | Bild: Hahne, Joachim

Nils Petersen: Er ist der Mann mit dem siebten Sinn. Vor dem 1:0 ahnte der Freiburger „Fußballgott“ offensichtlich, dass Khedira patzen würde, startete durch und vollendete Torhüter Schwolows weiten Pass zur Führung. Beim 3:0 lief er ideal in Grifos Eckstoß – klarer Fall von perfekt umgesetzter Trainingsarbeit. Von keinem Augsburger Verteidiger zu kontrollieren, mit edlem Laufpensum – bärenstark! – Note: 1

Gianluca Waldschmidt: Ach, Mann, hat der Bursche eine herrliche linke Klebe. Mit dieser entschied der 22-Jährige das Spiel, als er in der 64. Minute einen Augsburger Zwischenspurt mit dem Tor zum 4:1 beendete. Hatte sich davor auch mit rechts versucht, konnte FCA-Torsteher Kobel aber nicht bezwingen. Wurde nach 81 Minuten unter donnerndem Applaus ausgewechselt. – Note: 1,5

Florian Niederlechner | Bild: Hahne, Joachim

Florian Niederlechner: Durfte, Nachspielzeit inklusive, die letzten elf Minuten ran, aber so lange brauchte er gar nicht, um zu treffen – fünf genügten dem Bayern. Zwar wollte ihm Schiedsrichterassistent Norbert Grudzinski den Treffer stiebitzen, weil er Niederlechner im Abseits gesehen haben wollte, doch in Köln gab Videoassistent Guido Winkmann zu Recht grünes Licht für den schönen Treffer. – Für den die Note 1.

Pascal Stenzel | Bild: Hahne, Joachim

Pascal Stenzel: Kam nach 87 Minuten für Okoroji. – ohne Bewertung.

Jerôme Gondorf: Kam nach 87 Minuten für Frantz. – ohne Bewertung.