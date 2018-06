Über den russischen Bären kursieren die dümmsten Gerüchte. Dennoch pflegen die Russen selbst die absurden Klischees, in dem sie in Souvenirgeschäften wie in der Fußgängerzone von Kasan genau solche Nachahmungen aus Porzellan oder Plastik verkaufen. Nicht alle blicken dabei so grimmig drein wie die Figur, die gegen Mitternacht nach der WM-Partie Spanien gegen Iran (1:0) mit verschränkten Armen, dichtem Vollbart und breitem Kreuz im Pressekonferenzraum der Kasan-Arena saß: Diego da Silva Costa. Zwar wurde er präsentiert als „Man of the match“, aber imitierte der gebürtige Brasilianer nicht eher einen russischen Bären?

Jedenfalls gab sich der 29-Jährige erst gar keine Mühe, die aus seiner Sicht unverschämte Frage, man habe den unterlegenen Gegner ständig provoziert, mit einem imaginären Tatzenhieb zu erwidern. „Welches Spiel haben Sie denn gesehen? Stellen Sie doch nicht so eine dumme Frage!“ Hätte er seinen kräftigen Körper aufgerichtet und sich wie ein Raubtier über den iranischen Reporter geworfen, wäre das noch stilecht gewesen. Was konnte der in 24 Länderspielen für Spanien zehnmal erfolgreiche Angreifer dafür, dass er beim 1:0 von Gegenspieler Ramin Rezaeian angeschossen wurde? Warum dürfen Fleiß und Einsatz nicht belohnt werden? Drei Fragen waren an ihn erlaubt. Auf die völlig verhagelte Eröffnung folgte nur eine zweite: Ob Diego Costa eingedenk seiner drei Turniertreffer nun in ein Wettschießen mit Cristiano Ronaldo einsteigt? Der 29-Jährige verspürte wenig Lust, die Thematik zu vertiefen, die ihm in seiner Wahlheimat nur falsch ausgelegt würde. „Er spielt sehr gut und schießt seine Tore. Ich mache das auch und hoffe, das bleibt so.“

Gleichwohl schwang Genugtuung in seiner Ausführung mit, die mit Blick auf die abgelaufene Saison verständlich ist. Die erste Halbserie hatte er allein mit Training verbracht, nachdem der Torjäger vergangenen Sommer mit seinem damaligen Arbeitgeber FC Chelsea – den er mit 20 Treffern noch 2017 zur Meisterschaft verholfen hatte – ein heftiger Streit entbrannte. Trainer Antonio Conte teilte ihm nach einem Disput per SMS mit, ihn nicht mehr einsetzen zu wollen. Diego Costa wartete in Brasilien darauf, dass ihm die Rückkehr zu Atletico Madrid ermöglich würde. Ende September einigten sich die Klubs, doch erst seit Jahresbeginn darf er wieder spielen. Nationaltrainer Fernando Hierro schüttete eine lange Lobeshymne aus: „Er sieht sich in der Pflicht, alles fürs Team zu tun. Er arbeitet hart, ist in der Mitte und auf den Flügeln.“ Lange schien nicht klar, ob seine unorthodoxe Spielweise mit dem Tiki-taka zusammenfindet.

Der erst seit 2014 für die Seleccion spielende Mittelstürmer bewegte sich ungewollt im Mittelpunkt der Stilfrage. Doch die Verklärung der „falschen Neun“ ist auch in Spanien passé. Unendliche Passfolgen entarten zum Selbstzweck, wenn niemand den Abschluss sucht. Es hilft nicht weiter, wenn es vorne gar keinen mehr gibt, der dem Gegner wehtut – oder wie im Fall Diego Costa mal kurz dem iranischen Torhüter auf den Fuß steigt. Aus dem Sorgenkind ist ein Hoffnungsträger geworden. Weil das „Biest“, wie sie ihn auf der Insel nannten, das Böse verkörpert, das es mitunter in solchen Abnutzungskämpfen braucht. Nach dem Spiel sagte Hierro: „Wer Weltmeister werden will, muss leiden.“ Und braucht vielleicht vorne einen bärbeißigen Berserker, der im Notfall uralte russische Klischees bedient.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein