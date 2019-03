von DPA

Vor, während und nach dem 1:1 der Nationalmannschaft gegen Serbien urteilte der neue TV-Experte von RTL wohlwollend über den von Joachim Löw ausgerufenen Neustart.

„Das Positive war, dass Chancen rausgespielt wurden. Der Knoten wird platzen bei den Jungs“, sagte Klinsmann. „Sie können sehr viel positive Erkenntnisse ziehen. Sie hätten den Sack zumachen können. Das Spiel hätte auch 5:3 oder 6:3 ausgehen können.“

Klinsmann sprach von einer „zähen Situation“ nach dem Rückstand und stimmte bei der Spielbewertung auch in anderen Punkten mit seinem einstigen Assistenten Löw (2004 bis 2006) überein. „Dir fehlen die Erfahrungselemente. Timo Werner wird da reinwachsen. Als Trainer wünscht man sich Stürmer, die jedes zweite Spiel ein Tor machen.“

Bei Löw hörte sich das Urteil über seine neue junge Garde so an: „Sie müssen jetzt auch mal bisschen wachsen. Wunderdinge erwarten kann man sicher nicht.“ Die Skeptiker-Rolle überließ Klinsmann bei RTL einem anderen: Unmittelbar nach der TV-Übertragung aus Wolfsburg äußerte sich Stefan Effenberg in „Stern-TV“ weitaus kritischer: „Ich habe noch nicht das Feuerwerk und den Zusammenhalt gesehen“, erklärte der Ex-Nationalspieler. „In der zweiten Halbzeit waren sie ein bisschen besser im Spiel. Aber es war weder Fisch noch Fleisch.“

Zeit für die Entwicklung der jungen Spieler gebe es nicht, ergänzte Effenberg mit Blick auf den EM-Quali-Auftakt am Sonntag in den Niederlanden: „So offen im Zentrum darfst du nie und nimmer sein. Da machen die Holländer die Bälle rein.“