Grüß Gott, Ironie. Da kümmert sich Cristiano Ronaldo mit narzisstischer Pingeligkeit tagtäglich seiner Frisur, und nun wird ihm ausgerechnet ein Griff ins Haar zum Verhängnis. Allerdings hatte sich CR7 dabei mit der Hand in den Schopf von Jeison Murillo verirrt.

In der 29. Minute des Champions-League-Spiels zwischen Valencia und Juventus Turin war der kolumbianische Abwehrspieler des spanischen Klubs nach einem harmlosen Zusammenstoß mit dem Juve-Star zu Boden gegangen, worauf ihm der über den Kopf strich – höhnisch, sarkastisch, buchstäblich von oben herab. Murillo war da sofort wieder auf den Beinen, ging auf Ronaldo los, im Nu entstand eine Rudelbildung.

Drama um erste rote Karte seiner Champions-League-Karriere

Erst spät kam der deutsche Schiedsrichter Felix Brych dazu, und dies sichtlich ohne echte Ahnung davon, was sich zugetragen hatte. Ein anderer aber wähnte sich in Besitz der Wahrheit. Kollege Marco Fritz, als Torrichter im Einsatz, erklärte Brych, Ronaldo habe Murillo an den Haaren gezogen.

In TV-Bildern ist zu erkennen, dass Brych dreimal von Fritz wissen wollte, ob es tatsächlich Rot sei. Der nickte und beharrte auf Rot, Brych schritt zur Tat, schickte Ronaldo vom Platz. Dessen erster Platzverweis im 154. Spiel in der Champions League, im ersten internationalen Spiel für Juventus, welches Drama, welche Katastrophe, erst ging Ronaldo zu Boden, dann weinend vom Feld.

Häme im Stadion und im Netz für den Superstar

Für seine theatralische Reaktion kassiert der Fußball-Superstar erwartungsgemäß als „Tränaldo“ Häme im Netz. In Italien aber wird die Angelegenheit völlig anders betrachtet, auf dem Stiefel ist es eher eine Causa Fritz.

Die „Gazzetta dello Sport“ attestierte den deutschen Schiedsrichtern und insbesondere Marco Fritz, sie hätten sich „total absurd“ verhalten. „La Repubblica“ wandte sich direkt an ihre Kunden: „Liebe Leser, wir berichten hier aus dem Mittelalter“, schrieb die Zeitung und nannte „amico Fritz“, den Freund Fritz also, eine „bizarre Spielfigur“.

Schiedsrichter Marco Fritz im Zentrum der Diskussion

Ausgerechnet ein Fritz! Birgit Schönau, die langjährige Italien-Korrespondentin der „Süddeutschen Zeitung“, fasste den tieferen Sinn hinter diesem Namen amüsant zusammen. Wir zitieren: „Der Freund Fritz, muss man dazu wissen, ist südlich der Alpen eine legendäre Figur.

Fritz ist hier der Sammelname für alle Deutschen und Österreicher, Feinde in zwei Weltkriegen. Übrigens ist Fritz auch ein beliebter Hundename. Jawohl, Italiens Hunde heißen Fritz. Aber immerhin nicht mit Vornamen Marco.“

Was nun, Freund Fritz? Der Bundesliga-Schiedsrichter, der im württembergischen Korb lebt, aber seit der Kindheit im Winnender Ortsteil Breuningsweiler Mitglied des dortigen Sportvereins ist, pfeift seit neun Jahren in der Bundesliga. In Italien ist jetzt ein DFB-Video der Renner, in dem Fritz über sich und die Schiedsrichterei spricht. Unter anderem sagt er da den Satz, jeder Unparteiische müsse „auch ein bisschen bekloppt sein“. Diese Anforderung erfülle er zu einhundert Prozent, wird ihm in bella Italia attestiert.

Ronaldos große Schwester spricht von einer "großen Schande"

Zudem muss der 40-Jährige auch mit den Verwünschungen von Katia Aveiro leben. Die große Schwester von CR7 meldete sich über Instagram, sprach dort von einer „großen Schande“ und orakelte, „Gerechtigkeit wird kommen“. Wird dem unguten Fritz bei seinem nächsten Einsatz womöglich einer grob durchs schüttere Haar fahren? Denn, so Katoia Aveiro: „Gott schläft nicht.“

Und Cristiana Ronaldo? Der wird weiter leiden und eine Sperre kassieren. Zwei Spiele sind wahrscheinlich, der Superstar würde dann die Partien von Juve gegen Bern und bei Manchester United verpassen. Doch weiter Lamentieren, Jammern, Trauern ist trotz des viel zu harten Urteils der deutschen Referees verboten. „Cristiano ist sauer wegen der Rote Karte. Aber er muss darüber hinwegkommen und sich jetzt auf Frosinone konzentrieren“, mahnte Trainer Massimiliano Allegri in Valencia, wo Juventus übrigens mit zehn Mann aus einem 0:0 einen 2:0-Sieg machte.

Jawohl, Frosinone! Dort, in der Region Latium, rund 90 Kilometer südöstlich von Rom, soll CR7 in der Serie A da weitermachen, wo er zuletzt gegen Sassuolo aufgehört hatte – mit einem Doppelpack, keinem Murrillo und schon gar keinem Fritz weit und breit.

