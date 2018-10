Ein Samstag im Tannheimer Tal. Wandern in strahlendem Sonnenschein, eine zünftige Einkehr, am Abend dann im Ferienhaus Fußballzeit. Fernseher an, Holland – Deutschland gucken, echte Vorfreude. Die freilich vergeht zügig und macht Missmut Bahn, der am Ende dazu führt, dass nach dem dritten Tor der Oranjes Freunde von mir aufstehen und das Zimmer verlassen mit einem Gesichtsausdruck zwischen entgeistert und erzürnt sowie der Botschaft: Schluss, aus, es reicht mir – endgültig.

Wenig später trudeln WhatsApp-Nachrichten ein von eingefleischten Fußballfans, der Tenor ist derselbe. Und im weit entfernten Amsterdam schimpfen deutsche Anhänger auf die Mannschaft ein und ganz gewiss auch auf Bundestrainer Joachim Löw – ein Desaster.

Löw durfte weitermachen

Ja, an erster Stelle steht die Personalie Löw. Als er Ende August, nach zweimonatigem Abtauchen, seine Analyse der verkorksten Weltmeisterschaft präsentierte, schüttete der Mann Asche auf sein Haupt. Attestierte sich Arroganz, Selbstherrlichkeit, nahm die Hauptschuld am Scheitern auf sich.

Es war ein erstaunlicher Auftritt, der in der freien Wirtschaft dem so Argumentierenden die sofortige Freistellung eingebracht hätte. Aber der Deutsche Fußball-Bund ist zwar riesig und auch geschäftig wie ein Konzern, aber die handelnden Personen sind keine Wirtschaftsmanager, sondern, von Ausnahmen abgesehen, dröge Funktionäre, denen leider auch die große Kenntnis der Materie Fußball abgeht.

Also durfte Löw weitermachen, zumal ihm der Verband ohne Not den Vertrag vor dem WM-Turnier vorzeitig verlängert hatte.

Junge Akteure werden demotiviert

Am 29. Juni, am Tag nach dem Ausscheiden bei der WM, stand im SÜDKURIER: „Joachim Löw lebte zuletzt im Gestern. Nun muss er sich prüfen und entscheiden, ob er neue Wege gehen will. Mit anderem Personal, aber auch anderen Ideen. Wenn nicht, muss er Adieu sagen – und der Ball würde weiterrollen.“

Und? Einsicht? Weiterentwicklung? Neue fußballerische Akzente? Löw setzt weiter auf seine in Russland krachend gescheiterten Weltmeister von 2014, demotiviert junge Akteure mit Aussagen wie nach der Klatsche in Amsterdam. Es werde niemand nach seinem „War-Zustand“ bewertet und man brauche „Spieler mit Erfahrung“.

Die nachrückende Generation sei „noch nicht am Zenit, wie man an der Chancenverwertung gesehen hat“. Das war eine Spitze gegen Leroy Sané, der die hundertprozentige Chance zum 1:1 ausgelassen hatte – was fehlte, war die notwendige Ergänzung, dass eben dieser Sané der Spieler war, der nach seiner Einwechslung für den größten Schwung gesorgt hatte. Und hatte nicht Thomas Müller schon in der ersten Halbzeit eine ebenso klare Gelegenheit zum Ausgleich kläglich vergeben?

Von den Jungen dürfe man „keine Wunderdinge erwarten“, sagt Löw. Klar, wenn sie nicht mit Vertrauen unterstützt und eingesetzt werden, dann nicht. Doch Löw darf weiter so rückwärtsgewandt auftreten und, natürlich, weitermachen. Weil es jetzt, so in Amsterdam DFB-Präsident Reinhard Grindel in nervendem Politiker-Sprech, „umso wichtiger ist, gemeinsam auf und neben dem Platz als ein Team zusammenzustehen“.

Wer erkennt Löws Defizite?

Wer in diesem Verband erkennt, dass Löw sich nicht ändern will oder es gar nicht kann? Dass er mit seinem Dickkopf doch so weitermacht wie auf dem russischen Holzweg? Dass er an seinen alten Heroen wider unzähliger Fakten festhält? Dass er zwar mal in einem anderen System agiert, aber trotzdem keinen Plan hat, wie seine Mannschaft Tempo auf den Platz bringt? Dass er keine Ideen hat, wie man aus Standards Zählbares machen kann?

In Amsterdam hat ein Toni Kroos serienweise Eckbälle auf die immer gleiche Weise hoch in den Strafraum geschlagen, so einfältig, langweilig, harmlos, dass es die zweifelsfrei vorhandene Fußballintelligenz Kroos’ eigentlich beleidigen müsste. Darf man da mal an die Standardkönige der WM aus England erinnern, die sich bei Eckstößen wie an einer Perlenkette aufreihten, um dann in verschiedene Richtungen auszuschwärmen?

Gut, hat nur oft und bei Weitem nicht immer geklappt, legte aber Zeugnis ab von sinnvoller Trainingsarbeit. Wer kommt beim DFB-Team mal auf solche Gedanken, wenn schon nicht Löw? Ein Marcus Sorg, der Co-Trainer aus Freiburg, der dort beim Sportclub anno 2011 in kürzester Zeit grandios gescheitert ist? Nein, der auch nicht. Es summieren sich so viele Punkte, die dazu führen, dass es läuft wie es läuft: schlecht nämlich und mit wenig Aussicht auf Besserung.

Die taumelnden Fünf

Leider stehen dafür gerade die altgedienten Kicker, die fraglos Großes erreicht, aber nun ihren Zenit überschritten haben. Nennen wir sie beim Namen:

Manuel Neuer: Er ist der Kapitän der Nationalelf und das wiederum ein Problem. Weil er kein Anführer ist und nichts mehr Mitreißendes hat, seit er mit sich selbst zu kämpfen hat. Weltklasse war einmal, in Amsterdam verschuldete Neuer mit komplett falscher Einschätzung der Flanke das 0:1, hinterher drosch er Floskeln.

Er ist der Kapitän der Nationalelf und das wiederum ein Problem. Weil er kein Anführer ist und nichts mehr Mitreißendes hat, seit er mit sich selbst zu kämpfen hat. Weltklasse war einmal, in Amsterdam verschuldete Neuer mit komplett falscher Einschätzung der Flanke das 0:1, hinterher drosch er Floskeln. Jerome Boateng: Einst war er ungestüm, dann Mister Zuverlässig. Und jetzt? Nicht mehr ungestüm und nicht mehr zuverlässig, körperlich nicht fit, phasenweise wie geistig entrückt.

Einst war er ungestüm, dann Mister Zuverlässig. Und jetzt? Nicht mehr ungestüm und nicht mehr zuverlässig, körperlich nicht fit, phasenweise wie geistig entrückt. Mats Hummels: Auch er ist zu Recht nicht mehr unumstritten, und zu seiner mäßigen Form passten dann auch die trotzigen Interviews („rein spielerisch Vieles gut gemacht, war nicht sehr gut, auch nicht perfekt, aber auch nicht schlechter als der Gegner“ – wie war das Ende? 0:3). Europa wird von jungen, schnellen, kraftstrotzenden Verteidigern dominiert, Deutschland leistete sich leicht beleidigte Schwerfälligkeit ohne die richtige persönliche Ambition.

Auch er ist zu Recht nicht mehr unumstritten, und zu seiner mäßigen Form passten dann auch die trotzigen Interviews („rein spielerisch Vieles gut gemacht, war nicht sehr gut, auch nicht perfekt, aber auch nicht schlechter als der Gegner“ – wie war das Ende? 0:3). Europa wird von jungen, schnellen, kraftstrotzenden Verteidigern dominiert, Deutschland leistete sich leicht beleidigte Schwerfälligkeit ohne die richtige persönliche Ambition. Toni Kroos: Der 28-Jährige ist nicht der Anführer, der er gerne wäre, oder der er auch mal vortäuscht zu sein, wenn er sich in markigen Worten ergeht wie bei der WM nach dem Schweden-Spiel oder vergangene Woche, als er sechs Punkte als Ziel ausgab für die Partien in den Niederlanden und in Frankreich.

Der 28-Jährige ist nicht der Anführer, der er gerne wäre, oder der er auch mal vortäuscht zu sein, wenn er sich in markigen Worten ergeht wie bei der WM nach dem Schweden-Spiel oder vergangene Woche, als er sechs Punkte als Ziel ausgab für die Partien in den Niederlanden und in Frankreich. Thomas Müller: Trifft nicht mehr, überrascht nicht mehr. Ist einfach nicht mehr der ehemals wertvolle, jede Fußball-Schablone verhöhnende „Raumdeuter“.

Die Zeichen stehen nicht auf Neuanfang, sie stehen auf trotzigem Beharren. Es sind viel, viel mehr als nur die paar Fußballfreunde in einer kleinen Stube im Tannheimer Tal, die das einfach nicht mehr wollen. Was sie wollen ist etwas Frisches, Stürmisches, Inspirierendes, etwas Neues. Dann würden auch Rückschläge akzeptiert und sowohl Zeit wie Ergebnisse weniger eine Rolle spielen. Mit Löw freilich geht das nicht!

