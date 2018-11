Sepp Ferstl senior, Kitzbühel-Sieger von 1978 und 1979, sagte nach Ihrem Streif-Sieg, Sie seien ein armer Hund, weil Sie jetzt eine Menge durchmachen müssten. Wie war Ihr Sommer, Herr Dreßen?

In der Tat nicht mehr so ruhig wie die vergangenen Jahre. So schön es war in Kitzbühel und so gut die ganze Saison war – man will immer wieder erfolgreich sein. Deshalb heißt es, den Fokus nach vorne richten und weiterarbeiten. Damit diese Saison wieder erfolgreich wird.

Für die sommerliche Unruhe sorgten vor allem...

...Sponsorentermine, zu denen ich durfte – nicht musste. Das war viel im Motorsport, was mir sehr gelegen kam, denn ich bin von Haus aus ein Motorsportverrückter. Grundsätzlich waren das alles Termine, die mich an sich nicht belastet, sondern eher gefreut haben. Aber sie kosten halt Kraft und Zeit.

Gab es Kraft, als Sie im Juli in Kitzbühel Ihre Gondel bekommen haben?

Doch, das ist eine große Ehre, wenn die Gondel mit deinem Namen zwischen Skigrößen wie Didier Cuche und Hermann Maier hängt.

Ist Ihnen bei den Terminen im Sommer die Dimension Ihres Sieges bewusster geworden?

Ich habe deshalb schon noch einmal darüber nachgedacht. Jeder Sportler wertet so ein Rennen für sich selber. Für mich war es ein Riesenziel, dieses Rennen einmal zu gewinnen. Deshalb war es der Wahnsinn, dass mir das an diesem Tag aufgegangen ist. Im Nachhinein hat es aber nicht viel zu realisieren gegeben: Der Kitzbühel-Sieg war einfach cool, super. Und genau deshalb will man das wieder schaffen.

Dreßen küsst während der Siegerehrung in Kitzbühel die Goldene-Gams-Trophäe. Bild: dpa | Bild: EXPA/JOHANN GRODER

Inwiefern ist schon die WM im Kopf?

Ich bin der Typ, der von Tag zu Tag denkt und von Rennen zu Rennen. Für mich spielt Are noch überhaupt keine Rolle, weil jetzt erst einmal der Weltcup-Auftakt in Lake Louise ansteht. Das ist im Moment das wichtigste Rennen. Und wenn man mit einem guten Gefühl von einem Rennen abreist, kommt man auch mit einem guten Gefühl zum nächsten Rennen.

Und wie ist das Gefühl vor dem ersten Rennen der Saison?

Wir haben in Chile gut trainiert. Aber es ist wie überall im Sport: So richtig deckt im Training keiner die Karten auf. Die werden erst jetzt in Lake Louise gezeigt. Ich glaube, dass die Form nicht so schlecht ist.

Haben Sie in Chile wie gewohnt mit den Norwegern und den Franzosen trainiert, oder wollten andere Nationen sich mal mit Ihnen messen?

Nein, alles wie gehabt. Für uns ist es super, mit Topnationen trainieren zu können. Da können wir uns schon noch das eine oder andere abschauen.

Speedfahrer brauchen fürs Training mehr Platz und Schnee als die Techniker. Lag in Chile auch so wenig Schnee wie diesen Sommer auf den Alpen-Gletschern?

Freilich war es weniger als gewohnt – aber es war auch schon schlimmer. Wir haben es gut hinbekommen. Und zwischen Chile und Lake Louise stand ohnehin Techniktraining auf dem Programm: Für einen Riesenslalom findest du immer genügend Platz. Logisch war es schwieriger. Aber du musst aus jedem Tag und den Möglichkeiten, die dir geboten werden, das Beste rausholen – immer.

Nur den Gewinnern der Kitzbüheler Skirennen wird die Ehre einer eigenen Kabine zuteil, eine davon trägt jetzt den Namen des 24-jährigen Mittenwalders, der am 20. Januar mit seinem Abfahrts-Triumph, seinem allerersten Sieg im Ski-Weltcup und dem ersten deutschen Erfolg auf der Streif nach 39 Jahren, für eine Sensation gesorgt hatte. Bild: Imago | Bild: EIBNER/EXPA/Stefan Adelsberger

Hat sich in der Teamhierarchie etwas durch Ihren Streif-Sieg verändert?

Nein, wir haben uns schon immer für den anderen gefreut – das ist wirklich so. Es macht uns als Team stark, dass wir so einen Zusammenhalt haben. Wir pushen uns gegenseitig.

Was bedeutet es Ihnen, von den DSV-Kollegen als bestes Ski-Ass gewählt worden zu sein?

Das ist eine große Ehre, aber damit habe ich nicht gerechnet.

Welche Kollegin, welcher Kollege hat für Sie die wertvollste Leistung im vergangenen Winter erbracht?

Ich ziehe bei jedem, gerade bei denen, die auch den Goldenen Ski bekommen haben, meinen Hut. Es gibt nicht den einen Besten.

Haben Sie Zeit, im Training fremd zu gehen, sich beispielsweise mal auf Langlaufski zu stellen?

Leider gar nicht, nein.

Thomas Dreßen will die Erfolge von 2018 wiederholen. Bild: dpa | Bild: Michael Kappeler

Aber mit Alpinski wird ab und an von Skisprungschanzen gefahren?

Das machen wir nicht mehr. Ich habe das aber mal mit meinem Papa vor Ewigkeiten gemacht.

Weshalb Sie nachvollziehen können, was es bedeutet, sich auf einer Großschanze in die Spur zu stürzen?

Absolut. Das meinte ich: Jede Sportart ist so unterschiedlich, hat ihre besonderen Eigenheiten. Deswegen gibt es für mich nicht den Sportler des Jahres.

Ist Ihnen im Sommer bei einem Termin ein Sportler begegnet, bei dem Sie sagen: Wow, wusste ich gar nicht, was die so leisten, diese Sportart würde ich auch gerne mal ausprobieren?

Eigentlich nicht. Ich bin sportverrückt, da haben sich schon die Sportarten herauskristallisiert, die mich reizen würden, für die ich aber gerade keine Zeit habe. Es ist immer etwas Besonderes, wenn ich mich mit Sportlern aus anderen Sportarten unterhalten kann. Für mich hat ja jeder Sportler einen an der Klatsche – im positiven Sinn. Weil jeder für seinen Sport lebt. Es ist faszinierend in Gesprächen festzustellen, wie ähnlich man sich als Spitzensportler ist.

Wenn Sie Ihre Karriere beenden, dann versuchen Sie sich vielleicht...

...im Motorsport, der reizt mich extrem. Aber eher Auto als Motorrad, weil man da noch eine Schutzhülle um sich hat. Und vermutlich Golf.

Und was meinen Sie, wenn Sie sagen, Sie seien sportverrückt?

Wenn irgendwo im Fernsehen Sport kommt, läuft bei uns zu Hause Sport. Egal, ob das Skispringen ist, Biathlon, Tennis, Formel 1, Motorrad, Boxen – alles. Das ist für meine Freundin ein bisschen ein Problem.

Fragen: Lars Müller-Appenzeller

Zur Person Thomas Dreßen ist gestern 25 Jahre alt geworden. Seit dem 20. Januar 2018 ist der Abfahrer aus Mittenwald berühmt, weil er in Kitzbühel siegte. Dreßen ist mit einer Österreicherin liiert und lebt auch im Nachbarland. Im Herbst 2005 starb Dreßens Vater Dirk bei einem Unglück in Sölden, als ein Hubschrauber einen 750 kg schweren Betonbehälter über einer Seilbahn verlor. Zur Erinnerung an seinen Vater trägt Dreßen auf seinem Skihelm links und rechts die Zahl 44 für zweimal den vierten Buchstaben des Alphabets D – die Initialen seines Vaters. (lm)

