Liebe Leserinnen, wir bitten direkt um Nachsicht, denn jetzt wird’s deftig. Es soll sich in der Woche vor dem Hamburger Stadtderby zwischen dem HSV und dem FC St. Pauli in einer Kaschemme auf der Reeperbahn zugetragen haben. Auf die Ansage „Hier der FC St. Pauli“ sei eine dralle Blondine auf die Bühne gestöckelt und habe auf die nächste Ansage „show us your tits“ ihre zuvor verhüllten Brüste entblößt. Großes Gejohle! Dann ging die Dame wieder weg und der Ansager kreischte: „Wo ist der Ha-Es-Vau?“. Schon habe ein Mannsbild seinen Astra-geformten Körper ins Rampenlicht geschoben und auf die bekannte Aufforderung „show me your tits“ verschämt ein zerknittertes Bild aus der Hosentasche gezogen. Darauf sei HSV-Trainer Christian Titz zu sehen gewesen in einem Moment des Ärgers. Noch größeres Gejohle! Klarer Fall: Sieg für St. Pauli! (das Spiel im Volksparkstadion endete dann aber 0:0.)

Wir wissen nicht, ob die Geschichte so stimmt, schließlich ist man in Konstanz ja weit weg von St. Pauli und seiner in die Jahre gekommenen Reeperbahn. Dennoch treibt uns die Frage um, was vor dem Rückspiel am 25. Zweitliga-Spieltag (8.-11. März, die Partie ist noch nicht exakt terminiert) in eben jenem Etablissement vorgetragen werden könnte. Titz beim HSV ist ja nicht mehr, seit dem 23. Oktober heißt der neue Mann auf der Trainerbank Hannes Wolf. Und der gewinnt ja auch auf Anhieb! 1:0 in Magdeburg, 3:0 im Pokal in Wiesbaden und nun 1:0 gegen Köln – ein Supermann, ein Dunderwäerskerl, wie man in HH sagen würde. Aber in der Bar auf St. Pauli? Show me your – nein, da ist jetzt aber echt Schluss.

Schluss ist hoffentlich noch lange nicht mit dem Aufwärtstrend des Hamburger Fußballs. Nach dem zwölften Spieltag der HSV auf Eins und der FC St. Pauli auf Zwei, endlich mal wieder gesundes Hachpachen. Is Plattdüütsch und bedeutet: Herzklopfen!

