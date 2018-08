von Maik Rosner

Zwischendurch rang Bastian Schweinsteiger nach Worten. Es war regelrecht zu erkennen, wie er die gedanklich suchte und wieder verwarf, ehe er sich für eine Umschreibung entschied, um sich auszudrücken.

Doch jene Vokabeln, nach denen der langjährige Bayern-Spieler fahndete, wollten ihm einfach nicht einfallen. Wohlgemerkt auf Deutsch beziehungsweise Bayerisch.

„Basti is back“

Ein bisschen unangenehm geriet die Situation für Schweinsteiger, beinahe entschuldigend deutete er an, auf Englisch zu denken. Es war einer jener Momente, in denen deutlich wurde, wie lange Schweinsteiger schon nicht mehr in München lebt und kickt. Und doch wirkte am Sonntagnachmittag alles zugleich sehr vertraut, ganz so, als sei er eigentlich nie weg gewesen. Auch für ihn.

Mit den Bayern holte Schweinsteiger acht Mal die Meisterschaft. | Bild: Andreas Gebert

„Ich hatte direkt wieder dieses Heimatgefühl. Ich bin glücklich, wieder hier zu sein“, sagte Schweinsteiger. Mehr als drei Jahre nach seinem stillen Servus, nach seinem Abschied vom FC Bayern im Juli 2015 – durch die Hintertür Richtung Manchester United. Ende März 2017 zog er zu Chicago Fire.

Am Samstag landete er in München, seit Sonntag ist er wieder beim FC Bayern, betitelt vom Münchner Verein mit dem Slogan „Basti is back“. Für seinen offiziellen Abschied Dienstagabend (20.30 Uhr/RTL) ist er gekommen, wenn er mit seinem aktuellen Verein auf seinen langjährigen Herzensklub FC Bayern trifft.

Bayerischer Verdienstorden und Hall of Fame

75.000 Zuschauer wollen dabei sein und sehen, wie Schweinsteiger in der ersten Halbzeit für Chicago und in der zweiten Halbzeit für die Münchner aufläuft. „Es kommen Bilder in den Kopf, du kannst die Augen nicht schließen“, sagte Schweinsteiger, als er im Medienraum auf dem vertrauten Vereinsgelände des FC Bayern eine Pressekonferenz gab.

Welchen Stellenwert Schweinsteiger noch immer in München genießt, war schon bei diesem ersten Auftritt zu erkennen gewesen. Sogar Bayerns Mannschaftsarzt Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt hatte sich unter die Medienvertreter gemischt, um Schweinsteiger herzlich zu begrüßen und ihm zu lauschen. Später beim öffentlichen Training auf dem Gelände des FC Bayern vor 2000 Fans stand der 34-Jährige natürlich ebenfalls im Mittelpunkt. Daran wird sich bis zum späten Dienstagabend nichts ändern.

Beim Training von Schweinsteiger und Chicago waren 2000 Fans dabei. | Bild: Sven Hoppe, dpa

Am Montag wurde er im Marmorsaal des Prinz-Carl-Palais in München vom bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder mit dem Bayerischen Verdienstorden geehrt. Vorausgeschickt hatte der CSU-Politiker schon salbungsvolle Worte.

„Bastian Schweinsteiger ist ein Ausnahmesportler, eine echte bayerische Persönlichkeit und Vorbild“, sagte Söder, „er hat über viele Jahre die erfolgreiche Ära von Bayern München und der deutschen Nationalmannschaft maßgeblich mitgeprägt.“

Bild: Sven Hoppe

Auch der Verein ehrte den Weltmeister von 2014, indem er den mit 20 Titeln erfolgreichsten deutschen Fußballer in die Hall of Fame aufnahm.

Nicht nur wegen seiner 17 Jahre, 500 Spiele, acht deutschen Meisterschaften, sieben Pokalsiege und des Champions-League-Titels 2013 für den FC Bayern, sondern auch wegen seines Charakters.

Kleine Jugendsünden steigerten die Popularität

Als 13-Jähriger war er von seinem Heimatklub FV Oberaudorf zum deutschen Branchenführer gewechselt, sein Profidebüt gab er am 13. November 2002 gleich in der Champions League, als er im Spiel gegen den RC Lens für Mehmet Scholl eingewechselt wurde.

Kleine Jugendsünden als „Schweini“ im Münchner Nachtleben oder mit einer angeblichen Cousine im Entmüdungsbecken der Bayern steigerten seine Popularität eher, als dass sie ihr schadeten.

Das galt ebenso, als er 2012 im sogenannten „Finale dahoam“ der Champions League zur tragischen Figur wurde, weil er im Elfmeterschießen gegen den FC Chelsea den Pfosten traf.

Tragische Figur: Schweinsteiger nach dem verlorenen Finale dahoam | Bild: Federico Gambarini (dpa)

Es ist jene Szene, die er auch selbst als erste mit seiner Zeit beim FC Bayern verbindet, noch vor dem Triple-Gewinn 2013. Die Niederlage ein Jahr zuvor sei „vielleicht der bitterste Abend meiner Karriere“ gewesen, erinnerte Schweinsteiger nun.

Fans bauten ihn nach dem verlorenen „Finale dahoam“ auf

Am Morgen nach dem verlorenen Finale versuchte er, bei einem Spaziergang durchs Münchner Glockenbachviertel seine Gedanken zu ordnen. Wie ihn die ebenfalls enttäuschten Fans auf der Straße damals aufbauten, habe ihn „sehr berührt“, erzählte Schweinsteiger. „Die Unterhaltungen hatte ich das ganze Jahr im Kopf. Das war eine Basis dafür, dass wir 2013 das Triple und 2014 die WM gewonnen haben.“

Die Bilder, wie Schweinsteiger im WM-Finale von Rio de Janeiro im Gesicht blutete und sich dennoch in jeden Zweikampf warf, sie haben auch das Bild von ihm geprägt.

Trotz blutender Wunde warf er sich im WM-Finale 2014 in jeden Zweikampf. | Bild: Chema Moya

Von einem gereiften Charakterspieler, der nach der EM 2016, nach 121 Länderspielen und 24 Toren, aus der Nationalmannschaft zurücktrat. Am Dienstagabend wird es darum gehen, Schweinsteiger jenen gebührenden Abschied zu ermöglichen, der 2015 ausgeblieben war.

Damals waren alle überrascht worden von seinem Wechsel zu Manchester United, den der Vorstandsvorsitzende Karl-Heinz Rummenigge unter Pfiffen bei der Kaderpräsentation bekannt gab. Als Spieler wird Schweinsteiger nach Dienstag nicht mehr zurückkehren. Aber vielleicht, später einmal, in einer anderen Rolle. Nach seinem späten Abschied.

Schweinsteigers beste Szenen im Video:

