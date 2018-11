von Werner Feisst

Seit dem vierten Spieltag zierten die Wild Wings in der Deutschen Eishockey Liga das Ende der Tabelle. Damit ist jetzt Schluss! Dank eines grandiosen 4:0 (0:0, 3:0, 1:0)-Erfolges gegen die Adler Mannheim reichten die Schwenninger die rote Laterne an Wolfsburg weiter. 4763 Zuschauer feierten eine furios aufspielende Mannschaft und einen verdienten Sieg gegen den Ligaprimus.

Besuch von DEL-Geschäftsführer Gernot Tripcke

Im Rahmen des baden-württembergischen Derbys stattete DEL-Geschäftsführer Gernot Tripcke den Wild Wings seinen alljährlichen Besuch ab. Er machte noch mal deutlich, dass Auf- und Abstieg ab der Saison 2020/21 "zu 99,9 Prozent" kommen werden. Bis dahin kann den Klubs nichts passieren. Doch auch in der aktuellen Runde wollen sich die Neckarstädter nicht mit der Rolle als Schlusslicht abfinden. Um auf Rang 13 zu klettern, mussten gegen Mannheim drei Punkte her. Ein Schwenninger Sieg hätte auch Tripcke gefallen. Er wünscht sich mehr Spannung an der Spitze, wo die Adler einsam ihre Kreise ziehen. "Mannheim ist zu weit vorne", befand Tripcke. Deshalb sei er für die Heimmannschaft. Ob der seelische Beistand des DEL-Bosses gegen die Übermannschaft aus der Kurpfalz etwas nützen würde?

Kein Klassenunterschied zu sehen

Obwohl beide Mannschaften in der Tabelle satte 37 Punkte trennten, war im ersten Drittel kein Klassenunterschied zu sehen. Der Außenseiter bot dem Favoriten nicht nur glänzend Paroli, sondern war sogar das bessere Team. Aus einer kompakten Abwehr heraus setzten die Schwenninger immer wieder empflindiche Nadelstiche. Die Mannheimer verbuchten in der Anfangsphase zwar einen Pfostenschuss (5.) von Garrett Festerling, doch die Mehrzahl an Chancen hatten die Gastgeber. Die beste Gelegenheit zur Führung verpasste Ville Korhonen in Minute 16. Bei eigener Überzahl glänzend freigespielt, hatte der Finne den leeren "Adler-Horst" vor sich, traf aber den Puck nicht. Es war zum Haare raufen.

Die Schwenninger Wild Wings gewannen das Derby gegen die Mannheimer Adler. Das Bild zeigt Schwenningens Ville Korhonen (Bildmitte), der immer wieder Mannheims Verteidigung beschäftigte. | Bild: Roger Müller

Was Korhonen nicht schaffte, gelang Andrée Hult. 54 Sekunden waren im zweiten Abschnitt gespielt, als sich der Schwede in Schwenninger Diensten nach einem Scheibenverlust der Mannheimer den Puck schnappte und Gästeschlussmann Dennis Endras mit einem wuchtigen Schuss zum 1:0 überwand. Dies war der Auftakt von vier denkwürdigen Minuten. Wie Irrwische fielen die Wild Wings nun über den Gegner her und schraubten das Resultat durch Tore von Kapitän Simon Danner (23.) und erneut Hult (25.) in kürzester Zeit auf 3:0. Unglaublich! Die Abwehr der Adler glich in dieser Phase einem Hühnerhaufen und die Arena einem Tollhaus. Von diesem Schock erholte sich der Spitzenreiter bis zur zweiten Drittelpause nicht mehr. Das Schlusslicht vom Neckarursprung gab weiterhin das Tempo vor und hätte gute und gerne noch höher führen können.

Anthony Rech macht alles klar

20 Minuten mussten die Wild Wings noch überstehen, dann war die Sensation perfekt. Mirko Höfflin hätte schon frühzeitig für Party-Stimmung auf den Rängen sorgen können, aber sein Schuss verfehlte das Ziel (47.) nur knapp. Drei Minuten später scheiterte SERC-Verteidiger Mirko Sacher an Gästekeeper Endras. Es blieb spannend. Schließlich stand der Tabellenführer auf dem Eis. An diesem Abend jedoch wurden die Kurpfälzer ihrem Ruf als Supertruppe nicht gerecht, sondern auf Normalmaß gestutzt. Von einer Schwenninger Mannschaft, die über sich hinauswuchs und drei Sekunden vor Schluss mit einem Schuss ins leere Tor durch Anthony Rech auch noch das 4:0 erzielte. Die Sensation samt Shutout von SERC-Torhüter Dustin Strahlmeier waren perfekt. Jubel pur am Neckarquell.