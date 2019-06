Als Skispringer sollte man keine Höhenangst und als Basketballer zumindest eine Größe über dem Durchschnitt haben. Für Fußballer wäre beispielsweise eine Rasenallergie hinderlich. Andererseits: Skispringer arbeiten sich langsam von kleinen zu größeren Schanzen vor, Basketballer wie Spud Webb agierten zwar nur auf Bauchnabelhöhe ihrer Gegner, waren dennoch aber ganz Große – und auch eine Rasenallergie muss nicht das vorzeitige Ende einer Karriere bedeuten. Richtig? Richtig! Lena Goeßling, die mit 33 Jahren älteste Spielerin im deutschen Team bei der Fußball-WM in Frankreich, litt viele Jahre unter den Symptomen: „Da hatte ich Belastungsasthma. Mittlerweile hat sich das aber reguliert und ist eigentlich weg.“ Gottseidank! Von wegen Gras fressen! Macht man aber in Frankreich ohnehin nicht. Für die deutsche Mannschaft steht heute das abschließende Vorrundenspiel an. Gegen Südafrika geht es darum, als Gruppenerster ein frühes K.o.-Duell mit den USA zu vermeiden, die Achtelfinal-Teilnahme hat die Mannschaft von Bundestrainer Martina Voss-Tecklenburg schließlich bereits sicher. Goeßling musste im ersten Spiel gegen China übrigens noch zuschauen, im zweiten Spiel gegen Spanien leitete sie mit einem cleveren Pass den deutschen Siegtreffer ein. Gegen solche Aktionen würden heute allenfalls die Südafrikanerinnen allergisch reagieren.

Übrigens, noch ein kleiner Recherche-Fund: Es gibt tatsächlich eine Geld-Allergie, also eine Empfindlichkeit gegen Nickel, weshalb Betroffene mit Scheinen statt Münzen bezahlen sollten. Klingt irgendwie nach Real Madrid.