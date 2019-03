von SK

Die Schwenninger Wild Wings haben die Saison in der Deutschen Eishockeyliga (DEL) mit einem spektakulären Spiel beendet. Bei den Nürnberg Ice Tigers um Will Acton unterlagen der überragende Torwart Marco Wölfl und Simon Danner mit ihren Kollegen mit 3:4 (0:0, 1:2, 2:1) nach Verlängerung. Die Tore für die Gäste erzielten Rech (28.), Sonnenburg (53.) und Mcrae (56.). Für Nürnberg trafen Reimer (24.), Mieszkowski (27.), und Bast (46.), dem in der Verlängerung auch noch der Siegtreffer gelang. Die Wild Wings mussten erneut ersatzgeschwächt antreten, vom Kooperationspartner Ravensburg war erstmals Maximilian Kolb dabei. Mit 49 Zählern beenden die Schwenninger die Saison auf dem letzten Platz und haben ihr Ziel verpasst, zumindest nicht als Schlusslicht in die Pause zu gehen. Immerhin zeigten sie in Nürnberg noch einmal Moral und ließen sich nicht von einem 0:2-Rückstand beirren. Vielmehr kämpften sie sich zurück und belohnten sich mit einem Punkt.