Paul Thompson ist ein Mann, der die Dinge beim Namen nennt. Der Trainer der Wild Wings pfiff nach der 2:5 (0:2, 0:2, 2:1)-Niederlage gegen die Fischtown Pinguins aus Bremerhaven auf die viel gepriesene britische Höflichkeit und ging mit seiner Mannschaft knallhart ins Gericht. "Diesmal habe ich das hässliche Gesicht meiner Mannschaft gesehen. Das war wie ein Spiel Jungs gegen Männer", sagte der Mann von der Insel.

Jungs gegen Männer – schlimmer könnte ein Zeugnis für hartgesottene Eishockey-Profis nicht ausfallen. Es waren klare Worte. Und wahre Worte. Die ersten zwei Drittel stellten für Schwenningen einen neuen Tiefpunkt in der ohnehin verkorksten DEL-Saison dar. Alles, was die Wild Wings so stark macht, schienen sie in der Kabine gelassen zu haben. Wie sich die Neckarstädter vor den Gegentoren zum 0:1 (3.) durch Rylan Schwartz und 0:2 (6.) durch Justin Feser an den Bande den Puck abluchsen ließen, war zum Haare raufen. "Wir haben die Zweikämpfe nicht angenommen. Wenn du das nicht tust, hast du ein Problem", übte Verteidiger Benedikt Bückner harsche Selbstkritik. Die Probleme häuften sich. Die Pinguins bestimmten das Geschehen, beherrschten Puck und Gegner. Erst nach einer Viertelstunde sorgten Rihards Bukarts, Anthony Rech, Stefano Giliati und wenig später Simon Danner für einige Aufreger vor Bremerhavens Gehäuse.

Im zweiten Abschnitt setzte sich das Fehler-Festival fort. Beim 0:3 bot die Schwenninger Abwehr ein Bild des Jammers. Beide Verteidiger deckten zwar ihre Seite, nicht aber die Mitte ab. Dort lauerte Miha Verlic, der von William Weber mit einem langen Pass auf die Reise geschickt wurde und SERC-Schlussmann Dustin Strahlmeier zum 0:3 (28.) überwand. War der Schwenninger Keeper zuvor chancenlos, ging Treffer Nummer vier klar auf seine Kappe. Der von Christopher Rumble abgefeuerte Schuss, den der 26-Jährige durch die Schoner rutschen ließ, war alles, nur nicht unhaltbar. Ein Desaster bahnte sich an. Pfiffe begleiteten die Schwarzwälder in die zweite Drittelpause. Auch Thompson war sauer. "Herz, Kampf, Leidenschaft – alles, was die Schwenninger Fans in der Helios-Arena sehen wollen, habe ich in den ersten 40 Minuten vermisst."

Hoffnung auf Wende währt nur kurz

Nach den beiden Überzahl-Toren, die Anthony Rech und Kapitän Simon Danner zu Beginn des letzten Abschnitts innerhalb von 37 Sekunden erzielten und eine deutliche Steigerung zur Folge hatten, keimte bei den 3434 Zuschauern nochmals Hoffnung auf. Doch in Minute 49 herrschte wieder Ernüchterung, als Alexander Friesen einen Schuss von Michael Moore ins Schwenninger Netz abfälschte. Damit war die Niederlage perfekt und Mister Thompson restlos bedient.

Bleibt die Frage: Ist der Trainer-Effekt schon verpufft? Nach dem furiosen Einstand mit drei Siegen in Folge und dem 4:0 im Derby gegen Mannheim ist bei den Wild Wings auch unter ihrem britischen Coach der triste Alltag eingekehrt. Die Teilnahme an der Playoff-Runde ist für das DEL-Schlusslicht bereits bei Saisonhalbzeit in schier aussichtslose Ferne gerückt. Um zu retten, was kaum noch zu retten ist, will Thompson die Mannschaft mit harter Hand führen. Bereits bei der Partie gegen Bremerhaven hatte der Coach den bislang enttäuschenden US-Amerikaner Philip McRae als überzähligen Spieler auf die Tribüne verbannt. Dort saß auch der 19-jährige Boaz Bassen. Das könnte sich bald ändern. Der 21-jährige Julian Kornelli darf ebenfalls auf mehr Eiszeit hoffen. "Ich werde künftig den jungen Spielern eine Chance geben", kündigte Thompson an. Für die etablierten Profis im Schwenninger Team brechen harte (Tribünen-) Zeiten an.