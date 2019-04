Wie wäre das Bundesliga-Spitzenspiel wohl ausgegangen, wenn Dortmunds Dahoud in der 6. Minute am Ende eines wunderschönen Konters, übrigens dem besten Spielzug der gesamten Begegnung, über Bruun Larsen und Reus den Ball nicht an den Pfosten, sondern zum 0:1 ins Tor schießt, was man von einem Bundesligaprofi schon erwarten darf, wenn die Chance eine hundertprozentige ist? Wären die Münchner erschrocken und hätten sich etwas defensiver orientiert, um einen zweiten Überfall zu verhindern? Hätten die Dortmunder Mut geschöpft und sich nicht so weit zurückgezogen in die eigene Hälfte, dass der Weg zum Bayern-Tor bald endlos weit schien? Wäre die Partie gar eine ausgeglichene und einem vorab verbal aufgeheizten Clásico gerecht geworden?

Hypothetische und echte Fragen

Hypothetische Fragen. Tatsache ist, dass die Dortmunder dem Gipfeltreffen nicht gewachsen waren und diese Fragen berechtigt sind: Wieso durfte Hummels immer ungehindert köpfen? Wieso verloren die BVB-Verteidiger jedes Kopfballduell, sodass selbst der nur 175 Zentimeter hohe Gnabry einen Treffer mit dem Schädel erzielen konnte? Was war los mit Zagadou, der mit einem Kreisklassen-Fehlpass das 0:2 von Lewandowski vorbereitete? Welcher Teufel hatte Trainer Favre bei der Aufstellung geritten – mit Dahoud und ohne Götze, dafür Reus ganz vorne, wo er sich nicht wohlfühlt? Es gab keine Antworten, weshalb am Ende nur Sarkasmus bleibt: Die Gelbschwarzen waren gar nicht Borussia Dortmund, sondern Alemannia Aachen...