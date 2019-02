Sandra Ringwald ist bei der Nordischen Ski-Weltmeisterschaft überraschend ausgeschieden. Die 28-Jährige aus Schonach wurde im Halbfinallauf des Sprints nur Sechste und verpasste damit den Einzug ins Finale. Ringwald läuft für das Skiteam Schonach-Rohrhardsberg und stand am vergangenen Wochenende im italienischen Cogne erstmals auf dem Podest.

Langläuferin Victoria Carl hat hingegen überraschend das WM-Finale im Freistil-Sprint erreicht. Die 23-Jährige aus Zella-Mehlis schaffte am Freitag in Seefeld in ihrem Halbfinallauf den zweiten Platz und zog so in den Endlauf der besten sechs Athletinnen ein. Für Carl ist es damit schon vor dem Finale der größte Erfolg in ihrer Sprint-Laufbahn. Sofie Krehl und Laura Gimmler waren vor 10 200 Zuschauern bei herrlichem Sonnenschein zuvor bereits im Viertelfinale ausgeschieden.