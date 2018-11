Der Sportclub bekam das Geschehen schnell in den Griff. Luca Waldschmidt feuerte den ersten Schuss ab, verfehlte den Bremer Kasten aber knapp (11.). Pascal Stenzels Weitschuss lenkte Werder-Torwart Jiri Pavlenka zur Ecke (17.) und auch bei Jerôme Gondorfs 18-Meter-Schuss war er zur Stelle (18.). Das 1:0 der Freiburger schien nur eine Frage der Zeit zu sein, aber sie ließen auch die nächste vielversprechende Gelegenheit aus – Marco Terrazzino verfehlte das Ziel um zwei Meter (25.).

Maximilian Eggestein (l) von Bremen und Pascal Stenzel (r.) | Bild: Patrick Seeger

Dazwischen hatte es eine Schrecksekunde gegeben für die Gastgeber, als SC-Torhüter Alexander Schwolow nach 21 Minuten der Ball nach einem Rückpass von Stenzel versprang und er nur noch mit einer Grätsche gegen Bremens Mittelstürmer Martin Harnik Unheil verhindern konnte. Zehn Minuten später hatten die Norddeutschen dann ihre erste selbst herausgespielte Chance. Terrazino spielte im Mittelfeld einen Fehlpass, Davy Klaasen nahm den Ball auf und hielt dann aus 20 Metern drauf. Schwolow boxte die Kugel nach vorne weg, direkt vor die Füße Harniks, dessen Nachschuss rauschte aber links am SC-Tor vorbei. Wieder zwei Minuten später hätte der SV Werder in Führung gehen müssen, doch der am Fünfmeterraum völlig freistehende Klaasen brachte nach Flanke von Johannes Eggestein den Kopfball nicht an Schwolow vorbei.

Auf geht's: Freiburgs Trainer Christian Streich klatscht in die Hände. | Bild: Patrick Seeger

Die Strafe dafür folgte sieben Minuten später. Niklas Moisander blockte Waldschmidts Schuss mit der ausgefahrenen linken Hand ab, Schiedsrichter Bastian Dankert ließ es weiterspielen, um dann nach Intervention von Videoassistent Benjamin Cortus doch auf Elfmeter zu entscheiden. Waldschmidt hämmerte den Ball unhaltbar für Pavlenka zum 1:0 für den SC Freiburg rechts oben in den Giebel. Nur eine Minute später hatte Stenzel die Chance, auf 2:0 zu erhöhen, doch setzte er die Kugel ins Außennetz.

Bremens Torwart Jiri Pavlenka (r) kann den Elfmeter von Freiburgs Luca Waldschmidt (nicht im Bild) nicht halten. | Bild: Patrick Seeger

Die erste Torgelegenheit nach dem Seitenwechsel gehörte den Gästen. Johannes Eggestein versuchte es von der Strafraumgrenze aus mit einem Flachschuss, aber Schwolow parierte. So geschehen nach 48 Minuten. 120 Sekunden später chippte Stenzel den Ball in den Bremer Strafraum, Moisander verpasste und Waldschmidt verlängerte direkt – Pavlenka klärte mit dem Fuß.

Eine Stunde war vorbei, als der Sportclub die ganz große Chance zum 2:0 hatte. Christian Günters Rechtsschuss wurde geblockt, worauf der Ball im hohen Bogen direkt zu Gondorf flog, der ihn per Direktabnahme Richtung Tor jagte – dort reagierte Pavlenka sensationell und verhinderte einen vorzeitigen K.o. seiner Mannschaft.

Janik Haberer (l.) von Freiburg und Bremens Yuya Osako (r.) im Zweikampf. | Bild: Patrick Seeger

Werder versuchte es dann mit gleich drei neuen offensiven Akteuren. Rashica, Osako und 14 Minuten vor Schluss auch noch Pizarro sollten die Jagd nach dem Ausgleich in Schwung bringen. Bei Freiburg kam erst Nils Petersen für den glücklosen Terrazzino und in der 79. Minute noch Mike Frantz für den großartigen Jerôme Gondorf, der in seinem ersten Einsatz nach Verletzungspause mit den Kräften am Ende war.

Die Bremer waren jetzt klar überlegen, was aber auch damit zu tun hatte, dass sich die Gastgeber vor allem um Torsicherung kümmerten. In der 83. Minute musste allerdings Schwolow wieder ran. Osakos Kopfball wehrte der SC-Keeper mit einer bravourösen Parade ab, womit er inzwischen seine anfänglichen Unsicherheiten mehr als wettgemacht hatte. Im Gegenzug schaufelte Robin Koch den Ball nach Frantz-Ecke aus Nahdistanz über die Latte.

Schiedsrichter Bastian Dankert schaut sich eine Szene auf dem Monitor an. | Bild: Patrick Seeger

Hin und her wogte das Spiel nun. Lucas Höler war es, der zweimal die Entscheidung auf dem Fuß hatte. Erst scheiterte er nach einem Konter freistehend an Pavlenka (85.), dann setzte er, wieder mutterseelenallein unterwegs, den Ball an den Pfosten (87.) – das war schon grobe Fahrlässigkeit.

Vier Minuten Nachspielzeit wurden angezeigt – wieso eigentlich. Gebre Selassie stand frei vor Schwolow, der reagierte erneut prächtig. Dann segelte ein Eckball direkt vor die Füße von Augstinsson und der bugsierte das Leder aus fünf Metern zum 1:1 ins Netz (90.+2). Der letzte Versuch gehörte dann wieder den Freiburgern. Günters Freistoß lenkte Pavlenka zur Ecke. Eine letzte Chance? Nein, denn Dankert pfiff jetzt direkt ab, obwohl die Bremer zuvor die Freistoßausführung behinderten.

Ludwig Augustinsson (l.) von Bremen erzielt das 1:1 gegen Freiburgs Torwart Alexander Schwolow. | Bild: Patrick Seeger

Fazit aus Freiburger Sicht: Ein ärgerliches Ende, weil sich die Spieler von Trainer Christian Streich den Sieg verdient gehabt hätten. Und eben auch, weil Höler zweimal alles hätte klar machen müssen.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein