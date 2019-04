von Marco Scheinhof und dpa

Voraussichtlich wird der VfB Stuttgart nicht direkt aus der Fußball-Bundesliga absteigen. Was eine gute Nachricht ist, die in erster Linie allerdings an der noch schwächeren Konkurrenz liegt. Hannover 96 und der 1.FC Nürnberg sind im Schneckenrennen gegen den Abstieg tatsächlich noch schwächer als die Mannschaft von Markus Weinzierl. Der aber droht die Relegation, die allerdings auch noch vermeidbar scheint. Weil eben der FC Schalke 04 und der FC Augsburg auch kaum besser sind. So schlecht waren die Teams im Kampf gegen den Abstieg in der Liga selten:

FC Schalke 04 (14./26 Punkte): Trennung von Domenico Tedesco, Übernahme von Huub Stevens – aber kaum Besserung. Zudem ein Restprogramm, das es in sich hat. Stevens hat am Wochenende eine Schiedsrichterentscheidung heftig kritisiert. Natürlich ist ein später Elfmeter ärgerlich, die Entstehung aber war nachvollziehbar. Stevens’ Reaktion nicht unbedingt.

Prognose: Der FC Schalke rettet sich.

Huub Stevens und Schalke 04 haben es noch selbst in der Hand. | Bild: Ina Fassbender, dpa

FC Augsburg (15./25): Das heftige 0:4 gegen Hoffenheim hinterlässt Ratlosigkeit. Von „fast Auflösungserscheinungen“ spricht Kapitän Daniel Baier. Aktuell tritt der FC Augsburg wie ein Absteiger auf. Dennoch hat Manuel Baums Mannschaft noch vier Punkte Vorsprung auf Relegationsplatz 16, muss aber endlich selbst mal gewinnen. Und wird das in den direkten Duellen mit Schalke und Stuttgart tun.

Prognose: Augsburg rettet sich.

Manuel Baum und der FC Augsburg spielen gerade wie ein Absteiger. | Bild: Lennart Preiss, Witters

VfB Stuttgart (16./21): Das 1:1 gegen Nürnberg war einfach nur schlecht. Die Schwaben aber glauben noch daran, den Relegationsplatz zu verlassen. Warum eigentlich? Wenig deutet darauf hin, es wäre angebracht, verstärkt Spione zu den Zweitligisten zu schicken, die noch auf Platz drei landen können.

Prognose: Stuttgart spielt Relegation.

Markus Weinzierl und der VfB Stuttgart geben die Hoffnung nicht auf. | Bild: Herbert Rudel, Imago

1.FC Nürnberg (17./17): Die beiden vergangenen Partien machen Nürnberg Mut. Auffällig ist aber nach wie vor, dass der Mannschaft die Qualität für die Bundesliga fehlt – zumindest in weiten Teilen. Immerhin scheint der Trainerwechsel noch ein wenig Energie freigesetzt zu haben. Das Spiel am Freitag gegen den FC Schalke ist wohl die letzte Chance auf Rettung.

Prognose: Nürnberg steigt ab.

Boris Schommers und sein 1.FC Nürnberg werden wohl absteigen. | Bild: Arne Dedert, dpa

Hannover 96 (18./14): Ein Trainerwechsel ohne positive Folge – auch Thomas Doll weiß, dass sein Wirken nichts bringt. Hannover wird einen Neuanfang machen müssen. Ob Doll bleibt? „Ich habe im Moment nicht so viele Argumente, um mich anzubieten“, sagt er. Zumal er meist nur durch Kritik auffällt.

Prognose: Hannover steigt ab.

Thomas Doll und Hannover 96 müssen für Liga zwei planen. | Bild: Swen Pförtner, dpa