„Wurscht is eene Jabe Jottes – nur er alleene weeß, wat drin is.“ So sagt‘s der Berliner, Wurst ist eine Gabe Gottes, nur er alleine weiß, was drin ist. In Rheda-Wiedenbrück weiß Clemens Tönnies, was drin ist. Dort hat das Firmenimperium des Milliardärs, der schon mal salopp Europas größter Schweineschlachter genannt wird, den Hauptsitz.

Clemens Tönnies (63) ist zwar nur gleichberechtigter Eigentümer neben seinem Neffen Robert Tönnies (41), aber den Ton gibt er an. Und der Onkel widersetzt sich auch den Anstrengungen des Neffen, der das Unternehmen verkauft sehen will. Grund: ein nicht zu befriedender Streit. Robert Tönnies, Sohn des Firmengründers Bernd Tönnies, wirft seinem Onkel allerhand vor: unsaubere Arbeitsverträge, riskante Währungsgeschäfte und Verstöße gegen das Tierwohl. Er hat eine Schiedsklage eingereicht im Streitwert von 600 Millionen Euro. Robert Tönnies pocht auf eine Klausel, die nach früheren Dissonanzen aufgestellt wurde, wonach der Konzern verkauft wird, sollte es erneut zu Reibereien kommen. Der Onkel sieht das anders. In der Süddeutschen Zeitung wird Clemens Tönnies so zitiert: „Wie auch immer mein Neffe agiert: Mein Sohn Maximilian und ich werden das Unternehmen nicht verkaufen.“ Und damit basta.

Ein Clemens Tönnies macht nicht einfach, was andere wollen. Das gilt für alle Lebensbereiche und damit auch für seine Präsenz beim Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04 – spätestens seit Dienstagabend weiß das jedermann. Da hatte Tönnies sich vor dem Ehrenrat des königsblauen Klubs verantworten müssen, weil er vergangene Woche beim „Tag des Handwerks“ in Paderborn mit einem Satz auffällig geworden war, der von vielen als rassistisch eingestuft worden war. Zur Erinnerung: Statt im Kampf gegen den Klimawandel Steuern zu erhöhen, solle man lieber jährlich 20 Kraftwerke in Afrika finanzieren. „Dann“, so Tönnies wörtlich, „würden die Afrikaner aufhören, Bäume zu fällen, und sie hören auf, wenn‘s dunkel ist, Kinder zu produzieren.“ Der Schalker Ehrenrat aber gab, so die SZ süffisant, „Clemens Tönnies Pfötchen“ – und verkündete folgende Entscheidung: Der Vereinschef lasse seine Ämter für drei Monate ruhen. Der gegen den S04-Aufsichtsratsvorsitzenden erhobene Vorwurf des Rassismus sei „unbegründet“ und ihm nur vorzuwerfen, „gegen das in der Vereinssatzung und im Leitbild verankerte Diskriminierungsverbot verstoßen zu haben“. Eine Pflichtverletzung, ja, aber ausdrücklich wird auch festgehalten, der 63-Jährige habe „ein weiteres Mal sein Bedauern zum Ausdruck gebracht“. Kurzum: Tönnies macht drei Monate Pause und der Ehrenrat ist zufrieden.

Viele andere sind das nicht. „Wenn ich einen ganzen Kontinent und seine Bevölkerung letztlich in eine Ecke stelle, dann erfüllt das für mich schon eher den Tatbestand des Rassismus als nur den der Diskriminierung“, kritisierte Dagmar Freitag, Vorsitzende des Sportausschusses im Bundestag, im NDR. Sie warnte vor möglichen weitreichenden Folgen: „Solche Entgleisungen sind ein Tabubruch ohne Skrupel (...) – und ihre Wirkung in die Gesellschaft, die sie haben, ist – insbesondere in diesen Zeiten – verheerend.“ Wie Freitag werteten auch andere Beobachter die Entscheidung des Ehrenrates als widersprüchlich. „Herr Tönnies hat sich in seiner Rede eindeutig rassistischer Ressentiments bedient“, sagte Bernhard Franke, kommissarische Leiter der Antidiskriminierungsstelle des Bundes, dem Berliner „Tagesspiegel“. „Nur von Diskriminierung zu sprechen, unterschlägt gerade den rassistisch diskriminierenden Gehalt der Äußerung und trägt eher zu deren Verharmlosung bei.“

Die Zweifel an der Haltung dieses Mannes bleiben. Zumal hinter seinem öffentlichen Bedauern eine Weltsicht hervorschimmert, die den Rassismusverdacht eher stützt. Tönnies sagte im Beschwichtigungsmodus nämlich auch: „Mein Grundgedanke war, dass wir in Afrika in großem Umfang investieren müssen und damit viel mehr zur Lösung der Klimaprobleme beitragen können als durch Klein-klein-Maßnahmen in Deutschland.“ Das bedeutet im Grunde nichts anderes, als dass die Bewohner Afrikas schuld sind an der Erderwärmung. Das aber ist Humbug, denn mit Südafrika und Libyen befinden sich nur zwei Nationen dieses Kontinents unter den 70 Ländern mit dem größten CO2-Ausstoß pro Kopf.

Wie geht‘s nun weiter? Die DFB-Ethikkommission wird bei ihrer Sitzung am 15. August über Tönnies reden. Das dreiköpfige Gremium des Verbandes kann selbst kein Urteil fällen, aber Anklage erheben, über die dann die DFB-Gerichtsbarkeit entscheiden muss. Und die S04-Fans könnten zur Tat schreiten. Etliche haben schon ihren Vereinsaustritt angekündigt, offener Protest bei den Heimspielen und in der Folge eine außerordentliche Mitgliederversammlung sind denkbar.