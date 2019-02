von Aus Seefeld Marco Scheinhof

Sie ist die Leitwölfin. Mit 28 Jahren. Sandra Ringwald ist die erfahrenste Langläuferin im deutschen Team. Auch weil mit der 38-jährigen Steffi Böhler vom SC Ibach der Routinier schlechthin nach wie vor in dieser Saison wegen Verletzung und Trainingsrückstand ausfällt. Also muss Ringwald das Team führen. Keine leichte Aufgabe. Der deutsche Langlauf steckt im Umbruch. Mit Peter Schlickenrieder hat ein neuer Trainer übernommen, der wieder Spaß und Lockerheit ins Team bringt. Im Langlauf aber erfordert es viel Geduld, bis Verbesserungen zu sehen sind. Bei Olympia vor einem Jahr in Südkorea funktionierte in der Loipe gar nichts. Die Kritik an den Langläufern war groß. Nun bei der WM soll vieles besser werden.

Platz zwei schürt Hoffnungen

Sandra Ringwald vom Skiteam Schonach-Rohrhardsberg hat Hoffnungen geschürt. Am vergangenen Wochenende wurde sie Zweite beim Weltcup in Italien. Natürlich haben einige der weltbesten Langläuferinnen gefehlt. Und doch war die Freude über den Stockerlplatz groß. „Da ist mir schon etwas sehr cooles gelungen“, sagt Ringwald. Sie sitzt in Seefeld, die Sonne strahlt vom Himmel, alles bestens also.

Sie will die Favoriten ärgern

Mit den Sprintwettbewerben der Langläufer startet die Nordische Ski-WM. Ringwald will dem deutschen Team gleich einen guten Auftakt bescheren. „Unter die Top sechs zu kommen, ist unser Traumziel. Auch mit den Top acht wären wir schon sehr, sehr zufrieden“, sagt Schlickenrieder. Und wenn gar eine Medaille am Ende für das deutsche Team stehen würde? Daran denkt derzeit noch niemand. Auch nicht Ringwald. „Da gibt es keine Vorgaben, das würde den Druck erhöhen“, sagt sie. Aber klar ist: Sie will die Favoriten ärgern.

Im Dezember war sie frustriert

Ihr Winter war bislang durchwachsen. Vor allem die Zeit um den Jahreswechsel hat sie frustriert. Da wollte wenig bis nichts klappen. „Da zweifelt man an sich selbst“, sagt sie. Verzweifelt aber ist sie nicht. Sie hat weiter hart trainiert und versucht, wieder in die Spur zu kommen. Es ist ihr gelungen. Der Spaß ist zurück, „die Gaudi im Team ist wieder da“, sagt sie. Nun geht es darum, den Schwung vom vergangenen Wochenende mitzunehmen. Die Bedingungen in Seefeld sind gut. Der Schnee ist trotz der warmen Temperaturen noch ideal, auch die Strecke sollte Ringwald liegen. Alles gerichtet für ein gutes Ergebnis also? Ihr Freund Fabian Rießle, selbst als Kombinierer bei der WM dabei, drückt ihr die Daumen. Am Morgen noch steht für ihn ein Traininigsspringen an, am Nachmittag will er an der Loipe mitzittern.

Bescheidener Brugger

Bei den Männern sind die Ziele etwas bescheidener. „Wenn einer unter die Top 15 kommt, machen wir eine Flasche Schampus auf“, sagt Schlickenrieder. Janosch Brugger von der WSG Schluchsee darf sich versuchen. Er wurde vor zwei Jahren Junioren-Weltmeister und hat beim Weltcup in Lillehammer im Dezember eine Etappe des Triples über 15 Kilometer gewonnen. Das kam überraschend, sollte aber die Erwartungen nicht in die Höhe schrauben. Ein Platz unter den besten 30 wäre für den 21-Jährigen ein großer Erfolg.