von Uwe Kleinschmidt

Sagosen. Sander Sagosen. Ein Name, der schon wegen der drei weichen S eine gewisse Geschmeidigkeit verheißt. Zu Recht. Sander Sagosen, gerade mal 23 Jahre alt, Superstar bei Paris Saint-Germain, gilt als Wunderkind des Handballsports. Der linke Rückraumspieler der Norweger hat das Potenzial, das WM-Halbfinale zwischen seiner und der deutschen Nationalmannschaft allein zu entscheiden. Sagen wir es so: Wenn es gut läuft für die Deutschen, ist Sagosen nur Weltklasse. Wenn es schlecht läuft, ist er noch eine Nuance besser – wie so oft in diesem Turnier.

Sander Sagosen verfügt über eine Bewegungsschnelligkeit, die jeden Handballfan mit der Zunge schnalzen lässt. Er hat eine Körpertäuschung im Portfolio, die bisher von niemandem zu unterbinden war. Sagosen macht von seiner Position zunächst eine Passtäuschung zum Mittelmann, bricht dann ab, tippt einmal vor seinem Gegenspieler – und schon geht die Show los. In der Regel täuscht er das Eins-gegen-Eins nach innen an, um dann gegen seinen Wurfarm nach links durchzubrechen, nach drei Schritten abzuspringen und dann auch noch genau zu schauen, was der Torhüter ihm anbietet.

Im Internet kursiert ein Video aus Sagosen-Szenen, das unterlegt ist mit dem Song des amerikanisch-russischen Boxers und Rappers Roy Jones junior: „Can’t be touched“ – er kann nicht berührt werden. Das ist das – heute deutsche – Problem. Sagosen hat den Wackler so perfektioniert, dass nicht einmal das schwedische Zwei-Meter-Schlachtross Kim Andersson ihn bei dieser Aktion auch nur berühren konnte.

Die handballerische Rechnung: Unterstützt der Außen-Abwehrspieler, ist Linksaußen Magnus Jöndal im Spiel, bekommt den Ball und hat freie Bahn. Der Linksaußen von der SG Flensburg-Handewitt trifft bei dieser WM wie am Fließband und bei einer Treffsicherheit von 90 Prozent mit beeindruckender Effizienz. In der Scorerliste liegt er mit 46 Toren auf Rang vier. Unterstützt der Außen-Abwehrspieler nicht, kommt Sagosen zum Wurf. Das ist für den Gegner genau so schlecht, Sagosen hat bislang 42-mal getroffen, so oft wie der beste deutsche Werfer, Uwe Gensheimer.

Die Geschichte kann Sagosen auch zur anderen Seite hin, also Wackler nach links, Durchbruch nach rechts. Dann wirft er entweder selbst, spielt Kreisläufer Bjarte Myrhol frei oder passt auf den rechten Rückraumspieler Magnus Rød. Der spielt wie Jöndal in Flensburg – und ist mit Sagosen als Nebenmann gut zwei Klassen besser.

Die Hauptrundengruppe mit den Dänen, Schweden und Norwegern hat im deutschen Fernsehen kaum gewirkt. In der dänischen Kleinstadt Herning mit ihrem 15 000-Zuschauer-Tempel Jyske Bank Boxen haben sich diese drei um zwei Halbfinal-Plätze gestritten. Dänemark und Norwegen kamen durch, die Dänen treffen heute um 17.30 Uhr (Eurosport) auf Titelverteidiger Frankreich.

Die Norweger haben nur gegen Dänemark verloren. Das 26:30 in der Vorrunde zeigt aber, dass es eine eine Möglichkeit gibt, die Norweger zu schlagen. Wenn bei den Deutschen alles passt, und bei den Wikingern eben nicht alles. Wenn zum Beispiel Sander Sagosen nur Weltklasse ist und nicht noch mehr.