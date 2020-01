von SK

Teil 1: Ein Moment, ein Foto, ein Märchen

Bild: dpa

Im Sommer 1972 schreibt ein 16-jähriges Mädchen deutsche Sportgeschichte: Die Hochspringern Ulrike Meyfarth überfliegt die Weltrekordhöhe von 1,92 Metern und ist Olympiasiegerin – bis heute übrigens die jüngste Einzel-Olympiasiegerin der Leichtathletik-Geschichte. Ihr Jubelfoto wird berühmt, der Fotograf dagegen bleibt anonym. Die ganze Geschichte lesen Sie hier.

Teil 2: Die größte Enttäuschung im Leben des Uwe Seeler

Bild: Sven Simon

Uwe Seeler verlässt geknickt und erschöpft den Platz im Londoner Wembley-Stadion. Es ist der 30. Juli 1966. Ein Sicherheitsmann legt dem deutschen Kapitän eine Hand auf den Rücken, der WM-Protokollchef weist den Weg zwischen einer Blaskapelle, daneben ist Bundestrainer Helmut Schön zu sehen. Das Bild wird später zum „Foto des Jahrhunderts“ gewählt und es ist noch immer ein Symbol für den Mythos um das legendäre „Wembley-Tor“. Alles über den Tiefpunkt in Uwe Seelers Karriere lesen Sie hier.

Teil 3: Alle Handball-Weltmeister mal ran an den Bart

Bild: imago sportfotodienst

„Die Dinger lagen zusammen mit den goldenen Kronen plötzlich in der Kabine. Wir Spieler haben dann gerne zugegriffen“, sagt Handball-Nationalspieler Christian Schwarzer und meint die Schnurrbärte, die sich die Mannschaft zu Ehren ihres Trainers Heiner Brand nach dem WM-Sieg anklebte. So entstand ein Jubelbild der etwas anderen Art – die ganze Geschichte lesen Sie hier.

Teil 4: Wilfried Dietrich und sein Wurf des Jahrhunderts

Bild: imago sportfotodienst

Am 5. September 1972 bringt die palästinensische Terrorgruppe „Schwarzer September“ im olympischen Dorf in München israelische Athleten in ihre Gewalt – 17 Menschen sterben. Einer der Ersten, der am Nachmittag des 6. September wieder auf die Matte muss, ist die deutsche Ringerlegende Wilfried Dietrich. Und ihm gelingt trotz der tonnenschweren Last auf seinen Schultern der Wurf seines Lebens. Hier lesen Sie die ganze Geschichte.

Teil 5: Einmal der Albatros, immer der Albatros

Bild: imago sportfotodienst

Als Michael Groß‘ Laufbahn Anfang der 80er-Jahre Fahrt aufnimmt, steht dafür ein prägendes Bild und ein Spruch des Fernsehkommentators Jörg Wontorra: „Flieg, Albatros, flieg!“, sagt er, als der dreimalige Olympiasieger und fünffache Weltmeister beim olympischen Finale über 200 Meter Schmetterling von Los Angeles 1984 zum Endspurt ansetzt. Alles über die außergewöhnliche Karriere von Michael Groß lesen Sie hier.

Teil 6: Erdbeeren, Bier und ein Pokal frech auf dem Kopf

Bild: imago sportfotodienst

6:3, 6:7, 7:6, 6:4 – am Sonntag, den 7. Juli 1985, um 18.26 Uhr deutscher Zeit gewinnt in Wimbledon der 17-jährige Boris Becker das Endspiel der All England Championships gegen den Südafrikaner Kevin Curren mit einem unerreichbaren Aufschlag. Es folgt die Siegerehrung, die Fotoapparate klicken und dann ist es auf der Welt: das Bild des 17-jährigen Boris Becker, der sich den Wimbledon-Pokal aufs Haupt setzt. Wie SÜDKURIER-Sportchef Ralf Mittmann diesen Tag erlebte, lesen Sie hier.