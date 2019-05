Die Ansage von Christian Streich war klar gewesen. Nach acht sieglosen Partien in Serie, nach der blamablen 0:3-Niederlage zuletzt in Hannover, da mussten sein Jungs im letzten Saisonspiel gegen den 1. FC Nürnberg noch mal mit voller Konzentration, vollem Einsatz und vollem Schwung im Angriff ran. „Wir müssen den Zuschauern etwas bieten“, hatte der Trainer des SC Freiburg gefordert, „und uns auch – das gute Gefühl, mit einem Sieg in den Urlaub zu gehen.“

Gesagt und gleich getan. Der Minutenzeiger hat noch keine drei Umdrehungen absolviert, da hält Dominique Heintz nach einer Freistoßflanke von Christian Günter dynamisch seinen Kopf in die Flugbahn des Balles, der dann das Tor nur knapp verfehlt. Nur vier Minuten später aber steht es 1:0 für die Gastgeber. Luca Waldschmidt spielt die Kugel auf Marco Terrazzino, was reichlich optimistisch ist, denn an der Strafraumgrenze sieht der sich gleich drei Nürnberger Verteidigern gegenüber. Doch Terrazzino kommt durch und lässt FCN-Keeper Mathenia keine Chance. Ein riesiges Erfolgserlebnis für den wuseligen Mittelfeldspieler, der nach längerer Verletzungspause erstmals wieder in der Startelf ran darf.

Freiburgs Nummer 2 kann sich nicht auszeichnen

Auch danach bestimmen die Freiburger das Geschehen gegen Franken, vor denen Streich gewarnt hatte, dass sie besser seien als ihr Tabellenstand, aber dass dem so ist, kann das Team von Trainer Boris Schommers nicht nachweisen. Einzig bei einem Kopfball von Erras aus vier Metern Entfernung zum Kasten riecht es nach Torgefahr. Das sind 21 Minuten gespielt, für den nächsten Aufreger sorgen drei Minuten später wieder die Roten aus dem Breisgau. Waldschmidt kommt aus 18 Metern Distanz zum Schuss – Mathenia kann sich auszeichnen und lenkt den Ball zur Ecke. Zehn Minuten später aber gewinnt der Freiburger das Duell. Von Nils Petersen bedient, hält Waldschmidt von der Strafraumgrenze aus mit rechts drauf und bezwingt den „Club“-Torwart. Mathenia sieht dabei nicht gut aus, boxt sich den Ball fast selbst ins Tor.

Der Nürnberger Torwart Christian Mathenia steht enttäuscht im Tor. | Bild: Patrick Seeger (dpa)

Bis zur Pause kann sich Freiburgs Torsteher Mark Flekken nicht wirklich auszeichnen. Die Nummer zwei hinter Stammkeeper Alexander Schwolow durfte zum Saisonausklang sein erstes Bundesligaspiel bestreiten – die beiden Bälle, die er auf seinen Kasten bekommt, ein Schuss von Ishak aus 20 Metern und ein Kopfball von Leibold, sind Pflichtprogramm für einen Torwart im Oberhaus.

Petersen knippst, Grifo trifft sehenswert

Ohne Wechsel startet der Sportclub in die zweite Halbzeit. Ein Petersen-Tor fehlt noch – aber nicht lange! 54. Minute, der SC-Torjäger versucht an der Strafraumgrenze einen Direktschuss mit rechts, trifft den Ball nicht, doch fällt ihm wieder vor die Füße, und was mit rechts nicht geklappt hatte, gelingt nun mit links, noch leicht abgefälscht saust die Kugel zum 3:0 ins Tornetz. Ein zweites Petersen-Tor fehlt noch – aber nicht lange! Zwei Minuten nach seinem Treffer zum 3:0 schlägt Pascal Stenzel eine feine Flanke und Petersen veredelt die Aktion mit seinem sehenswerten Seitfallzieher zum 4:0.

Torgarant Nils Petersen jubelt. | Bild: Patrick Seeger (dpa)

Damit ist nach nur wenigen Minuten im zweiten Abschnitt klar, dass der SC Freiburg seine Sieglos-Serie beendet und mit einem guten Gefühl in die verdienten Urlaubstage gehen kann. Der Torreigen aber ist noch nicht beendet. In der 62. Flankt Günter und am Eck des Fünfmeterraums bugsiert Vincenzo Grifo den Ball direkt zum 5:0 über die Torlinie. Vielleicht hat der Torschütze damit den Hattrick von Petersen verhindert, denn der SC-Mittelstürmer hatte einschussbereit direkt hinter Grifo gelauert.

Womöglich ist das sehenswerte Tor das letzte, das der italienische Nationalspieler für den Sportclub erzielt hat. Grifos Ausleihe endete mit dem Abpfiff und – Stand jetzt, wie es im Fußball so gerne heißt – muss der feine Techniker zurück zu 1899 Hoffenheim. Da Grifo allerdings längst bekundet hat, dass er sich seine Zukunft gut im Breisgau vorstellen könne, gilt: Sag niemals nie, die Hoffnung stirbt zuletzt.

Nach 69 Minuten gelingt dem Absteiger aus dem Frankenland durch einen Weitschuss von Löwen der Ehrentreffer. Und weil Mathenia kurz darauf zweimal prächtig gegen Terrazzino und Stenzel reagiert und ein fulminanter 16-Meter-Schuss von Stenzel gegen das Lattenkreuz kracht (88.), heißt es am Ende 5:1 für die Schützlinge des diesmal sehr zufriedenen Christian Streich.