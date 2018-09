von Aus Freiburg Ralf Mittmann

Bei der Bekanntgabe der Freiburger Mannschaft durch den Stadionsprecher kurz vor Anpfiff erhält ein Mann Extra-Applaus. Trainer Christian Streich, zuletzt von einem Bandscheibenvorfall buchstäblich aufs Kreuz gelegt, ist wieder da, die Sportclub-Fans klatschen kräftig in die Hände. Gut möglich, dass im mit 24 000 Zuschauern ausverkauften Schwarzwaldstadion immer noch welche Handarbeit verrichten, als das erste Tor fällt. Gerade mal 55 Sekunden sind gespielt, als Jerôme Gondorf nach feiner Flanke von Janik Haberer den Ball VfB-Torwart Ron-Robert Zieler durch die Hände zum 1:0 für den SC Freiburg in den Kasten köpft.

Jerome Gondorf von Freiburg bejubelt sein Tor zum 1:0. | Bild: Patrick Seeger

Sechs der vergangenen sieben Spiele hatten die Südbadener gegen die Schwaben verloren – sollte es diesmal anders kommen? Zumal die Stuttgarter ja in dieser Saison noch kein einziges Tor zuwege gebracht haben.

Die VfB-Kicker schütteln sich einmal durch und versuchen, das Geschehen in den Griff zu kriegen. Die Freiburger ziehen sich in die eigene Hälfte zurück, lauern auf ungenaue Pässe des Gegners. Die kommen nicht, aber die Mannschaft von Trainer Tayfun Korkut entwickelt vorerst auch keine Ideen, wie es endlich mit dem ersten Treffer klappen könnte.

Andreas Beck (l) von Stuttgart im Zweikampf mit Jerome Gondorf (r) von Freiburg. | Bild: Patrick Seeger

Dann die 28. Minute: Im Mittelfeld leistet sich VfB-Kapitän Christian Gentner einen hanebüchenen Fehler, über Nils Petersen kommt die Kugel zu Haberer, doch als der zum Torschuss ansetzt, macht Gentner mit einer Grätsche seinen Lapsus wett. Acht Minuten später unterschätzt Weltmeister Benjamin Pavard einen von den Freiburgern hoch nach vorne geschlagenen Ball, schon steht Petersen alleine vor Zieler. Der SC-Torjäger hat alle Optionen: Ball annehmen und an Zieler vorbeischlenzen; Kugel stoppen und Zieler ausspielen; Vollspann draufhalten – doch Petersen versucht es überhastet mit einem Heber, den der VfB-Keeper prompt abwehren kann. Es hätte das 2:0 für Freiburg sein müssen und am Ende vielleicht der Sieg sein können, stattdessen steht es kurz vor der Halbzeit 1:1. Nach einem Eckstoß für den VfB landet der Ball bei Insúa, der ihn aus 16 Metern ins Tor drischt.

Emiliano Insua von Stuttgart bejubelt den 1:1-Ausgleich. | Bild: Patrick Seeger

Nach dem Seitenwechsel geht es Schlag auf Schlag. Flanke VfB, Kopfballvorlage Gentner, Tor Mario Gomez – 2:1 für den VfB Stuttgart in der 49. Minute. Es ist im zwölften Spiel, das er gegen die Freiburger absolviert, sein elfter Treffer, und es sollte nicht der letzte sein an diesem Abend. Erst mal aber Freiburg. Freistoß aus 18 Metern, Gondorf schaut, zielt und zirkelt die Kugel zum 2:2 ins Netz, gespielt sind 53 Minuten. 180 Sekunden später ist wieder das Phantom an der Reihe. Insúa darf zum x-ten Male ungehindert flanken und Gomez ist wacher als Dominique Heintz. Sein Kopfball rauscht unhaltbar für Schwolow zum 3:2 für die Gäste ins Eck.

Torwart Alexander Schwolow von Freiburg ist beim 1:2 geschlagen. | Bild: Patrick Seeger (dpa)

Es ist, als habe Tayfun Korkut seinen Jungs zur Halbzeit eine Pulle Zaubertrank gereicht. Wahrscheinlicher ist freilich, dass er sie einfach daran erinnert hat, dass es gegen Freiburg zuletzt immer positiv zu Ende ging. Jedenfalls treten die Schwaben viel selbstbewusster auf, als im ersten Abschnitt. Santiago Ascasibar will schon zum Jubel ansetzen, doch Schwolow pariert seinen Weitschuss grandios (62.).

Kopfball: Freiburgs Nils Petersen (l) gegen Benjamin Pavard (r) von Stuttgart. | Bild: Patrick Seeger

Die geschockten Freiburger kommen erst allmählich wieder in die Spur. In der 71. Minute schlenzt der kurz zuvor für Florian Niederlechner eingewechselte Luca Waldschmidt den Ball über Zieler hinweg auf die Latte. Zehn Minuten später hat der vom Hamburger SV gekommene Stürmer mehr Glück. Pavard fälscht seinen harten Schuss ab, an Zieler vorbei saust der Ball zum 3:3 ins Eck.

Freiburg-Trainer Christian Streich (l) sitzt nach seinem Bandscheibenvorfall mit Sportdirektor Jochen Saier (r) auf der Bank. | Bild: Patrick Seeger

Der Rest ist Dramatik pur. Nach 83 Minuten fliegt der schon verwarnte Stenzel nach einem Foul an Pavard mit Gelb-Rot vom Platz. Vier Minuten Nachspielzeit, Freistoß Freiburg, 20 Mann im Stuttgarter Strafraum – abgewehrt. Flanke VfB, der Ball kommt zu Pavard, der hält drauf – und Schwolow großartig dagegen. Dann ist Schluss, 3;3, ein Punkt für Stuttgarter wie Freiburger, die zufrieden sein könnten, es aber wohl nicht sein werden.

