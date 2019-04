Es gibt einen guten Brauch in der Mercedes-Rennfabrik zu Brackley: Kaum beginnt die neue Saison, wird alles von den Wänden geholt, was an die Triumphe des vergangenen Jahres erinnert. So haben sie es auch vor dieser Formel-1-Saison gemacht.

Beim Herausforderer Ferrari ging die Reinigungsaktion schneller, da war nicht viel Positives übrig. Nach drei Siegen in den ersten drei Rennen füllt sich der silberne Trophäenschrank schon wieder, bei Ferrari bleibt vor dem Großen Preis von Aserbaidschan in Baku vorerst nur die Warnfarbe als Wandfarbe. Warum glänzt Silber, warum stottert Rot?