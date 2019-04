Nach dem für Borussia Dortmund unglücklichen Spitzenspiel gegen den FC Bayern steht am 31. Spieltag gegen den FC Schalke 04 schon bald das nächste wichtige Spiel an. Das Revierderby der Fußball-Bundesliga wird am 27. April um 15.30 Uhr auch in der ARD live gezeigt. Sky und das Erste werden die Begegnung parallel übertragen, wie die beiden Fernsehsender am Montag ankündigten. In der ARD wird die Partie frei empfangbar sein, bei Sky wird sie von den Abonnenten verfolgt werden können, teilte ein Sky-Sprecher mit. Es sei „eine besondere Aktion von Sky und der ARD für alle Fußballfans in Deutschland“, hieß es.

Metzelder als Gesprächsgast dabei

Sky beginnt seine Berichterstattung um 14.00 Uhr, im Ersten meldet sich Moderator Alexander Bommes etwa ab 15.05 Uhr aus Dortmund. Unterstützt wird er von Christoph Metzelder, der als ARD-Gesprächsgast dabei sein wird. Der ehemalige Nationalspieler hat sowohl beim BVB als auch bei Schalke 04 gespielt. ARD-Reporter wird Steffen Simon sein. Neben der Übertragung im Ersten wird Sky das Derby als Einzelspiel und in der Konferenz im Programm haben. (dpa)