von DPA

Kurz vor dem Start ins neue Länderspieljahr greift Joachim Löw zu den härtesten Personalmaßnahmen seiner Amtszeit und mustert gleich drei ehemalige Weltmeister aus. Der Bundestrainer plant schon für die am 24. März beginnende EM-Qualifikation nicht mehr mit den Münchnern Jérôme Boateng, Mats Hummels und Thomas Müller. „Ich danke Mats, Jérôme und Thomas für die vielen erfolgreichen, außergewöhnlichen und einmaligen gemeinsamen Jahre“, erklärte Löw in einer Mitteilung des Deutschen Fußball-Bundes. Zuerst hatte die „Bild“-Zeitung über die überraschende Entscheidung des DFB-Chefcoaches berichtet.

Der Bundestrainer treibt nach dem WM-Vorrunden-Aus im Vorjahr in Russland und dem Abstieg in der Nations League mit der Ausmusterung der erfahrenen Nationalspieler Müller (100 Länderspiel), Boateng (76) und Hummels (70) den Umbruch im DFB-Team so radikal voran wie nie zuvor seit seinem Amtsantritt 2006. In der Nationalmannschaft gelte es nun, „die Weichen für die Zukunft zu stellen. Wir wollen der Mannschaft ein neues Gesicht geben. Ich bin überzeugt, dass das nun der richtige Schritt ist“, betonte Löw.

Schon unmittelbar nach dem historischen WM-Desaster im Vorjahr in Russland hatte er Sami Khedira, der ebenfalls 2014 mit Weltmeister geworden war, verabschiedet.

Es sei ihm ein wichtiges Anliegen gewesen, „den Spielern und Verantwortlichen des FC Bayern meine Überlegungen und Planungen heute persönlich zu erläutern“, bemerkte Löw nach einem Treffen in München, bei dem auch Manager Oliver Bierhoff und Assistenztrainer Marcus Sorg dabei waren. „Sie sind alle weiterhin Spieler auf Weltniveau, die in ihrem Verein ganz vorne mitspielen und Erfolge garantieren. Sie sind große Spieler, die für eine große Zeit der Nationalmannschaft stehen. Sie haben über Jahre hinweg unendlich viel für Deutschland und die Nationalmannschaft geleistet“, erklärte der Bundestrainer zu Müller (29 Jahre), Boateng (30) und Hummels (30).

Das deutsche Nationalteam startet am 24. März in Amsterdam gegen die Niederlande in die EM-Ausscheidung. Zuvor trifft die Mannschaft in einem Test am 20. März in Wolfsburg auf Serbien. (dpa)