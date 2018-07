Der Präsident meint es ernst. Dabei geht es weder um den Syrienkonflikt, noch um die Halbinsel Krim; was auf dem Spiel steht, ist der Fußball. „Ich hoffe, dass Sie unvergessliche Eindrücke durch die Begegnung mit Russland, seiner einzigartigen Natur, Geschichte und Kultur und herzlichen aufrichtigen Menschen sammeln werden“ sagt der russische Präsident Wladimir Putin zur Eröffnung der Weltmeisterschaft im Luzhniki-Stadion in Russland, und weiter: „Wir haben der Welt unsere Herzen geöffnet.“

Die Fans verändern das Land

Es sind drei Minuten. In dieser Zeitpanne füllen Mexikaner und Brasilianer in bunten Verkleidungen und großen grünen Hüten die Rolltreppe, die sie zum Ausgang der Metrostation Lubjanka bringt. Die Moskauer Metro ist bekannt dafür, dass ihre Akustik erstklassig ist.

Aber Fangesänge erklingen hier nicht oft. Nun hallen sie in Wellen von den Wänden wider, ein Mexikaner zieht eine Russin heran und umarmt sie. Dutzende Smartphones halten die Szenen auf dem Weg nach oben fest. Drei Minuten und Fußballfans aus aller Welt haben eine Stadt verzaubert.

Es wird gefeiert, wie Putin es wollte

Die WM ist in ihrer dritten Woche und noch immer wird ein Land nicht müde vom Feiern. Es läuft, wie es sich der Präsident vorgestellt hat. Zwischenfälle hat es keine gegeben und das Lob der internationalen Fans könnte kaum größer ausfallen: „It is awesome“, die Stadt sei wunderbar, sagt der junge schwedische Fan Felix über die Schwarzmeerstadt Sotschi und sein Freund Frederik ergänzt: „Wir hatten diese Freundlichkeit der Russen nicht erwartet“.

Die jungen Schwenden Felix (rechts) und Frederik sind beeindruckt von der Freundlichkeit der russischen Gastgeber, die sie so nicht erwartet hätten. | Bild: Wagner, Claudia

Immer wieder die gleichen Formulierungen, wenn die Gäste sich äußern: unerwartet freundlich, große Hilfsbereitschaft und man fühle sich sehr sicher. Zudem schneidet die russische Mannschaft überraschend gut ab. Der Ball der WM läuft rund.

Selbst die Sicherheitskräfte sind herzlich

Verkehrspolizist Andrej Garaschuk ist nur einen Moment lang überrumpelt. Dann lächelt er und lässt sich vor dem Luzhniki-Stadion mit einem mexikanischen Fan fotografieren. Es sei ein sehr ungewöhnlicher Arbeitsalltag während der WM, die Verkehrspolizei arbeite zwei Schichten am Stück, also von morgens bis zwei Uhr nachts.

„Nach dem Match, wenn alle Fans aus dem Stadion strömen, wird es schwierig, die Massen zu lenken“, erläutert er. Aber sonst gebe es wenig Probleme, die Fans seien laut, aber relativ diszipliniert. Es sei ein Arbeiten im Ausnahmezustand, „ein bisschen mehr Feiern als Arbeiten, anstrengend, aber angenehm“, sagt Garaschuk. So viel Herzlichkeit auf Seiten der Sicherheitskräfte, das geht aufs Konto des großen Fußballfestes.

Die Einheimischen sind auch kritisch

Marina und Galina Wygolowa beobachten das bunte Treiben in ihrer Heimat mit angemessener Distanz, vom Schiff aus, das im Hafen von Sotschi zu einer Ausflugsrundfahrt abgelegt hat. Mutter und Tochter leben in St. Petersburg und machen in der Schwarzmeerstadt Urlaub, Fußball liegt ihnen in diesem Augenblick fern.

Galina (links) und Marina Wygolowa genießen eine Rundfahrt mit dem Ausflugsschiff in Sotschi, wo sie ihren Urlaub verbringen. Zur WM und Großprojekten in Russland haben Mutter und Tochter unterschiedliche Meinungen. | Bild: Wagner, Claudia

Ein wenig stolz ist Galina aber doch: „St. Petersburg hat sich gut vorbereitet auf die Ankunft der vielen Gäste. Ich habe beobachtet, wie ein Taxifahrer einem Ausländer in gutem Englisch den Weg erklärt hat. Das hat mir gut gefallen“. Die Menschen seien so fröhlich, seit die Ausländer in der Stadt seien. Wichtig ist der 54-Jährigen das Ansehen Russlands: „Gut, dass sich die Ausländer hier umgesehen haben und sehen, dass doch nicht alles so schlecht ist.“

Die Begeisterung wird von ihrer Tochter nicht ganz geteilt. „Die Brücke zur Krim, Syrien, die Olympiade vor vier Jahren, jetzt die WM – und auf der anderen Seite wird das Rentenalter für Frauen um acht Jahre angehoben.“.

Es sind ihr zu viele Prestigeprojekte, die die Regierung verfolgt, zu viel Demonstration nach außen. Wie viele ihrer Generation fordert die 33-Jährige, dass die Regierung sich endlich auf eine sinnvolle Sozialpolitik konzentrieren müsse. Marina Wygolowa ist viel durch Westeuropa gereist und hat sich Staatsstrukturen aufmerksam angesehen. Schweden scheint ihr vorbildlich, von vielen anderen Ländern hält sie weniger.

Die Petersburgerin hat keine Scheu, sich politisch zu äußern: Präsident Putin sei ein Segen für das außenpolitische Gewicht ihres Landes, innenpolitisch aber erwarte sie mehr. Der Staat müsse endlich im 21. Jahrhundert ankommen, sagt sie, während das Ausflugsschiff mit plaudernden Touristen fast wie in Zeitlupe an den Prachtbauten Sotschis vorbeizieht.

Sicherheit geht vor

Die Stimmung bei Weltmeisterschaften sei immer gut, berichten viele Fans, die mehrfach internationale Turniere besucht haben, das große Fest der Nationen lebt von Harmonie und Spaß.

Trotzdem ist das Gelingen kein Selbstläufer, gut organisierte Spiele sind keine Selbstverständlichkeit. Ganz wesentlich ist die Sicherheit, für die in Russland konsequent gesorgt wird: kein Bahnhof ohne Einlasskontrolle, keine U-Bahnstation ohne Gepäck-Check.

Polizisten sind überall im Stadtbild präsent, in Kleingruppen meist, in diesen Wochen haben sie jedoch die Aura der strengen Staatsmacht verloren. Das mögen die Fans.

Martin Brochier, für die Koordinierungsstelle Fanprojekte in Russland und auch in Sotschi unterwegs, wundert sich nicht über das organisatorische Gelingen der WM: „In der Regel ist es so: Je enger ein Staat die Zügel führt, desto leichter ist für ihn die Umsetzung einer WM.“ Darauf deutet tatsächlich einiges hin: der Bau der teuren Stadien mit ihrer Finanzierung durch Oligarchen.

Bürgerrechte werden eingeschränkt

Die Einschränkung von Bürgerrechten im Vorfeld der WM: so darf während der Veranstaltung an den Spielorten nicht demonstriert werden, derzeit sind aber Proteste gegen die Herabsetzung des Rentenalters angekündigt.

Ist die WM also nur ein kurzes Tauwetter, bevor sich die Fronten international wieder verhärten? Zu befürchten ist dies. Martin Brochier ist sich nicht sicher, ob die Charmeoffensive von Dauer ist: “Die Leichtigkeit im alltäglichen Umgang ist schon etwas Besonderes bei dieser WM.“

Von der Decke eines Standes hängen interessante Gebilde in Rot, Violett und Beige, der kandierte Saft umhüllt jeweils einen Strang aus Nüssen. Der Stand mit den Trockenfrüchten steht an einer Ecke des Parks in Sotschi, Jewgenij Bursajelow betreibt ihn.

Jewgenij Bursajelow betreibt einen Stand mit frischen und Trockenfrüchten im Stadtpark in Sotschi. Die WM hat nicht dazu beigetragen, seinen Umsatz zu steigern. | Bild: Wagner, Claudia

Als Geschäftsmann versteht sich Bursajelow aufs Reden und Überzeugen. Er sei Fußballliebhaber, aber kein Fan, betont er, will heißen, jegliche übertriebene Anhänglichkeit liegt ihm fern. Die Spiele sehe er gern an. Von der WM hält Bursajelow dennoch nichts.

Von der Veranstaltung habe er nichts als Ärger: Die Straßen seien abgesperrt, er müsse an anderer Stelle parken und es kämen weniger Kunden zum Stand. „Ich muss einen Profit für mich haben, sonst bringt es nichts“, sagt er. Tatsächlich ist es ruhig um seinen Stand, Einheimische eilen vorbei.

Hundert Meter weiter, in der Fanzone, wird Freud und Leid geteilt. Mit etwas Glück verdient Bursajelow noch ein paar Rubel an einem Kunden, der mit kandierten Nüssen seine Nerven beruhigen will.

