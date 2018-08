von Harald Pistorius

Es ist still geworden um Otto Rehhagel, und er mag daran nichts ändern. Er ist einer der populärsten und erfolgreichsten deutschen Fußball-Trainer, doch er verweigert sich auch an seinem 80. Geburtstag am heutigen Donnerstag den Gepflogenheiten: Kein Interview, kein TV-Auftritt, keine öffentliche Ehrung.

„Ich habe mein ganzes Leben lang gearbeitet und bin niemandem mehr etwas schuldig – nur meiner Frau. Die Zeit, die mir noch bleibt, will ich nutzen, um all die Dinge zu erleben, von denen ich als junger Mann geträumt habe.“ So hat er kürzlich erklärt, warum er nirgendwo als WM-Experte auftrat und kaum Interviews gibt.

"Beate ist mein größter Erfolg"

Seine Heimatstadt Essen war und ist Lebensmittelpunkt für ihn und seine Frau Beate, die während seiner Karriere die wichtigste Ratgeberin war und ihm die Journalisten vom Leibe hielt: „Der Trainer ist nicht zu sprechen.“ So ähnlich hat sie auch jetzt Interview-Anfragen freundlich, aber bestimmt abgelehnt. „Trotz aller Pokale und Meisterschaften, die ich geholt habe – Beate ist mein größter Erfolg. Das wird immer so bleiben“, sagt Rehhagel über seine Frau.

Unzertrennlich: Otto Rehhagel und seine Beate. | Bild: ValeriaWitters

Und der größte seiner vielen sportlichen Erfolge? Der Europapokalsieg mit Werder Bremen 1992? Die deutsche Meisterschaft mit dem Aufsteiger 1. FC Kaiserslautern 1998? Oder doch die Europameisterschaft 2004 mit Außenseiter Griechenland?

Abstiegskampf in Rockenhausen

Oft ist er gefragt worden, nie hat er einen Triumph ausgewählt. Sondern manches Mal erzählt von Rockenhausen. Der Fußballverein in dem Dorf in der Nordpfalz steckte 1970/71 im Abstiegskampf der A-Liga. In der Not schrieb man einen Brief an Otto Rehhagel, den Lizenzspieler des Bundesligisten 1. FC Kaiserslautern, und trug ihm die Trainerstelle an.

Der König von der Pfalz: Rehhagel wird 1998 mit Aufsteiger Kaiserslautern Meister. | Bild: Katja Lenz

Er sagte zu, fuhr dreimal die Woche 35 Kilometer nach Rockenhausen, spielte samstags in den Stadien der Bundesliga und betreute sonntags den FV Rockenhausen auf dem Ascheplatz. Aufwandsentschädigung: 800 Mark im Monat.

Rehhagel gelang das Wunder, das erste von vielen in seiner Trainerlaufbahn, der FV Rockenhausen schaffte den Klassenerhalt. Als der Club den Trainer verabschiedete, sangen sie zu seinen Ehren: „Muss i denn, muss i denn zum Städtele hinaus?“

Rehhagel erinnert sich an die letzte Heimfahrt aus Rockenhausen: „Ich weiß noch, wie glücklich und beschwingt ich auf dem Rückweg war.“ Damals muss er gespürt haben, dass Trainer nicht sein Beruf, sondern seine Berufung werden würde.

Ottos größter Erfolg: Nationaltrainer Rehhagel (3.v.l.) und Co-Trainer Ioannis Topalidis (5.v.l.) präsentieren 2004 nach dem gewonnenen EM-Finale gegen Portugal mit ihren Spielern den Pokal. | Bild: Witters

Die heiklen Jobs

Ein Fernsehteam des SWR fragte kürzlich in Rockenhausen Zeitzeugen nach Rehhagels Wirken vor 57 Jahren. Was die grau gewordenen Spieler von damals erzählen, entspricht auf verblüffende Weise den Aussagen berühmter Profis, die später unter Rehhagel spielten. „Das Besondere war nicht sein Training, es waren seine Ansprachen. Danach wolltest du nur eins: Raus auf den Platz und gewinnen“, erzählt einer.

Ein anderer erwähnt die Einzelgespräche, die Rehhagel mit jedem Spieler führte: „Er hatte für Probleme immer ein Ohr, aber er verlangte Disziplin und Zusammenhalt.“ Und alle, bis hin zur Bedienung im Café, erinnern sich an seine menschliche, freundliche Art.

Der junge Otto Rehhagel mit Farbtopf am Radlenker und Pinsel in der Hand – er ist gelernter Maler. | Bild: imago sportfotodienst

Auch als Aufgabe war Rockenhausen wie ein Vorzeichen seiner Karriere: Rehhagel übernahm die heiklen Jobs, die schwierigen Stellen, die durchschnittlichen Teams. Als Retter geheuert, schnell gefeuert: Mit diesem Ruf hatte er in den Anfängen zu kämpfen, erst beim SV Werder änderte sich das.

Das Engagement beim FC Bayern: Ein Missverständnis

Ob in Rockenhausen, Bremen, Kaiserslautern oder Griechenland: Überall holte Rehhagel mehr aus seinen Mannschaften heraus, als die Summe der Einzelkönner hergegeben hätte. Nur einmal hatte er einen großen Verein, doch das Engagement beim FC Bayern wurde zu einem Missverständnis, das vorzeitig mit seiner Entlassung endete. In der Glamour-Welt des FC Hollywood war Rehhagel fehl am Platze.

Keiner pfeift wie er mit gekrümmtem kleinen Finger: Bei Bayern München pfiffen sie allerdings bald auch auf ihn. | Bild: WilfriedWitters

Ob er mit seinen einfachen Weisheiten, seinen Trainingsmethoden und seiner simplen Spielweise noch hineinpassen würde in die Fußball-Welt? Er selbst ist von seiner Art überzeugter denn je, der Fußball hat für ihn keine Neuigkeiten mehr parat.

Neulich besuchte er die B-Jugend von Fortuna Bredeney, einem Club in Essen, einer von etlichen Terminen, die Rehhagel in seiner Heimat gern wahrnimmt. Er besucht Schulklassen, lost das Viertelfinale im Niederrheinpokal aus und schaut bei seinen früheren Vereinen TuS Helene und Rot-Weiss Essen vorbei.

Otto ist ganz der Alte

Überall hängen sie dann an seinen Lippen, und es wird im lautesten Vereinsheim still. Rehhagel öffnet die Anekdoten-Schatzkiste und bringt Ratschläge unter die Menschen. „Heute wird der Fußball in komplizierte Vokabeln gehüllt“, sagte er den Jungs in Bredeney, „aber statt sich mit diametral abkippenden Sechsern zu beschäftigen, gebe ich euch den Rat: Übt den richtigen Spannstoß und den sauberen Kopfball!“

Das war vor ein paar Wochen, und man darf – auch ohne mit ihm gesprochen zu haben – behaupten: Otto ist ganz der Alte. Na ja, das zumindest hat auch seine Beate bestätigt: „Sie können beruhigt sein, Otto geht es gut.“

