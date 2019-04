Reinhard Grindels Rücktritt als Präsident des Deutschen Fußball-Bundes ist ein notwendiger, eigentlich überfälliger Schritt. In seinen drei Jahren Amtszeit hat der gelernte Journalist so ziemlich alles falsch gemacht, was falsch zu machen war.

Die Vertragsverlängerung mit Bundestrainer Löw vor der Weltmeisterschaft? Unnötig, aber es hat sich ja selbst nach der verkorksten WM nirgendwo ein Nachfolger aufgedrängt. Das Versagen in der Causa Özil/Erdogan?

Sport DFB-Präsident Grindel tritt mit sofortiger Wirkung zurück Das könnte Sie auch interessieren

Ohne Instinkt und ohne Format, aber selbst darüber versandete allmählich die Kritik, weil sich Özil selbst komplett ins Abseits stellte. Den Konflikt im eigenen Hause zwischen Amateur- und Profifußball hat Grindel unzureichend gemanagt, aber auch das wirft einen DFB-Präsidenten noch nicht aus dem Sessel.

Dass der 57-Jährige nun noch das Bild des geldgierigen Fußballfunktionärs bedient, der gerne hier wie dort einsackt, ist zu viel des Schlechten. Und sein Heischen um Verständnis, da sei ihm Einiges nicht bewusst gewesen, macht es am Ende noch schlimmer.