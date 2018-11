Falsche Kost gegessen am Vormittag? Zu langes Mittagsschläfchen gehalten? Kurz vor Spielbeginn aus Versehen ein Schlückchen Baldrian statt Mineralwasser getrunken? Oder gar schon vor der Partie ein Stößchen Schampus einverleibt anlässlich des 200. Pflichtspiels von Christian Günter und des 150. von Nicolas Höfler im Dress des Sportclubs? Eine Portion beißender Humor muss erlaubt sein angesichts eines Auftritts der Freiburger Fußballer in der Anfangsphase des Spiels gegen Mainz, den Abwehrrecke Manuel Gulde so beschrieb: „Wir waren in den ersten 20 Minuten gar nicht auf dem Platz.“

Nichts funktionierte. Die SC-Spieler waren immer einen Schritt zu spät dran und brachten gefühlt keine drei Pässe in Folge zum eigenen Kollegen. Die Quittung fürs ziellose Neben- und Hinterherlaufen bekamen Christian Streichs Schützlinge schnell. In der 6. Minute erlaubte sich Gbamin unbedrängt einen Weitschuss aus 25 Metern, der schön aussah, aber haltbar war. SC-Torhüter Alexander Schwolow stand ungünstig und reagierte zu spät – 0:1. Nur zwölf Minuten später durfte der sträflich alleingelassene Mateta seine Kopfballfähigkeiten demonstrieren – 0:2.

Danach stellte Streich um. Dreier- statt Viererkette – die personelle Überlegenheit im Mittelfeld brachte ein bisschen Besserung. Höfler hätte beinahe auf 1:2 verkürzt – doch eben nur beinahe. Nullfünf-Torwächter Robin Zentner reagierte beim Flugkopfball des Freiburger Mittelfeldlenkers prächtig. Ein Anschlusstor nach 28 Minuten hätte dem Spiel vielleicht eine Wendung geben können. Oder auch ein Elfmeterpfiff des Unparteiischen Sascha Stegemann zwei Minuten später. Da klatschte der Ball nach einer Flanke von Günter gegen den keineswegs angelegten Oberarm des Mainzer Verteidigers Niakhaté, in solchen Szenen haben Schiedsrichter schon auf Strafstoß entschieden. Stegemann aber ließ weiterspielen und aus Köln meldete sich auch Videoassistent Daniel Siebert nicht. „Wir waren nicht immer glücklich heute, aber andere waren heute auch nicht immer glücklich – mehr möchte ich dazu lieber nicht sagen“, ätzte Christian Streich.

Freiburgs Trainer sah seine Kicker einige Male vom Spielleiter benachteiligt. In dieser Szene aber war die Sachlage klar. Tatsachenentscheidung Stegemann, Schweigen Siebert – richtig, weil es sich um eine Kann-Situation handelte und keine grobe Fehlentscheidung vorlag. Sagen wir es so: Sascha Stegemann hatte nicht nur richtige Pfiffe, aber Schuld an der Sportclub-Niederlage war der Referee aus Niederkassel nicht. Da müssen sich die Freiburger schon an die eigene Nase fassen. Denn in der zweiten Halbzeit, als sie endlich richtigen Zugriff aufs Spiel hatten und die Mainzer enorm unter Druck setzten, da ließen sie einfach zu viele Torchancen ungenutzt.

Höfler setzte einen zweiten Flugkopfball aus Nahdistanz am Kasten vorbei (53.), Dominique Heintz brachte nach Günters Eckball aus freier Position keinen richtigen Kopfball zuwege (62.), der eingewechselte Roland Sallai schoss nach einem Konter vorbei (66.). Und als Sallai endlich der 1:2-Anschluss gelungen war (72.) und sich die Freiburger aufmachen wollten, in einem imposanten Schlussspurt doch noch alles geradezurücken, da war es Höfler, der der eigenen Mannschaft den K.o. versetzte. So engagiert er unterwegs gewesen war bis dahin, in der 75. Minute verlor der 150er-Jubilar bei einem unnötigen Zaubertrick vor dem eigenen Strafraum den Ball – Sekunden später hatte Onisiwo den Bock des Freiburgers zum 1:3 genutzt. Zwar landete danach noch ein Kopfball von Robin Koch an der Latte (77.) und Luca Waldschmidt vergab aus nächster Nähe (80.), doch hatte Fußballlehrer Streich mit diesem Satz recht: „Spielentscheidend waren die ersten 25 Minuten und das 1:3, total bitter, dass wir das dritte Tor bekommen haben.“

Für Nicolas Höfler aber endete der ohnehin schon blöde Tag noch schlimmer. Bei einem Foul des Mainzer Torschützen Onisiwo erlitt der Fußballer aus Owingen am Bodensee eine schwere Knieverletzung. „Beim Chicco sieht es ganz schlecht aus. Wir hoffen, dass es kein Kreuzbandriss ist“, sagte Christian Streich und ergänzte: „Das wäre eine Katastrophe.“ Und viel schlimmer noch als die Niederlage gegen Mainz 05. Die genaue Diagnose gibt es heute.

