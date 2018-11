von Ralf Mittmann und Pascal Mittmann

Alexander Schwolow: Anfangs wirkte der SC-Torhüter unsicher, verstolperte fast einen Rückpass von Stenzel und musste mit Grätsche gegen Harnik klären.

Torwart Alexander Schwolow | Bild: Hahne, Joachim

Fand dann aber zu großer Form und war ein starker Rückhalt. Beim Ausgleichstor aus nächster Nähe macht- und schuldlos. – Note: 2

Pascal Stenzel: Nach vorne konnte er nur wenig Akzente setzen, ballerte einmal aus spitzem Winkel ins Außennetz.

Pascal Stenzel | Bild: Hahne, Joachim

Hielt seine rechte Seite defensiv unter Kontrolle. Mit einer sensationellen Zweikampfquote von 80 Prozent! – Note: 2,5

Manuel Gulde: Zeigte eine stabile, konzentrierte Leistung von Anfang bis Ende. Verbessert im Spielaufbau, traute sich mehrfach weite Diagonalpässe, die stets beim Adressaten ankamen.

Manuel Gulde | Bild: Hahne, Joachim

Wichtige Stütze des Freiburger Spiels. – Note: 2,5

Dominique Heintz: In der ersten Halbzeit noch mit einigen Problemen, darunter auch mal wieder unnötige Pirouetten, mit denen er sich selbst unter Druck bringt.

Dominique Heintz | Bild: Hahne, Joachim

Seine Aktionen wurden in der zweiten Halbzeit zielstrebiger, konsequenter, erfolgreicher. – Note: 3

Christian Günter: Frantz und Petersen auf der Bank, da trug der Tennenbronner die Kapitänsbinde. War ein echtes Vorbild, sorgte auf der linken Seite stets für Gefahr und ging auch in der Schlussphase mit beeindruckender Körpersprache voran.

Christian Günter | Bild: Hahne, Joachim

Hatte den letzten Schuss der Partie. Sein Freistoß wurde von Bremens Torwart Pavlenka am Pfosten vorbei gelenkt. – Note: 2

Robin Koch: In der ersten Halbzeit im Spielaufbau mit ein paar riskanten und auch misslungenen Diagonalpässen. Nach Seitenwechsel wurde sein Aufbauspiel besser. Defensiv hatte der junge Mann alles unter Kontrolle.

Robin Koch | Bild: Hahne, Joachim

Pech in der Schlussphase: Nach Eckball von Frantz schaufelte er die Kugel über den Querbalken. – Note: 2,5

Jerôme Gondorf: Der zuletzt wegen Verletzung fehlende Mittelfeldspieler war bei seiner Rückkehr in die Startelf gleich bester Freiburger. Echte Spielintelligenz, stark im Kurzpassspiel, mit sehr guter Übersicht – eine tolle Leistung.

Jerôme Gondorf | Bild: Hahne, Joachim

Nur das I-Tüpfelchen blieb ihm verwehrt, weil Pavlenka bei seinem fulminanten Volleyschuss nach eienr Stunde sensationell parierte. – Note: 1,5

Janik Haberer: In ungewohnter Rolle, phasenweise als Spielmacher auftretend, war er sehr präsent. Mit starkem Gegenpressing und klugen Pässen, darunter jener, mit dem er in der 85. Minute Lucas Höler freispielte.

Janik Haberer | Bild: Hahne, Joachim

Der konnte die feine Vorarbeit aber nicht veredeln. – Note: 2

Marco Terrazzino: Im Arbeitszeugnis würde es heißen: „Er war stets bemüht.“

Marco Terrazzino | Bild: Hahne, Joachim

Zeigte wie gewohnt Laufbereitschaft und festen Willen, traf jedoch zu oft die falsche Entscheidung bei eigenem Ballbesitz und wirkte phasenweise gar unsicher im Umgang mit dem Spielgerät. – Note: 4

Lucas Höler: Hat, wie Trainer Christian Streich später feststellte, „ein gutes Spiel gemacht.“ Ein sehr gutes wäre es gewesen, wenn er eine seiner beiden hundertprozentigen Chancen zum 2:0 genutzt hätte. Höler wäre dann der Mann des Tages gewesen, so wurde er vollends zum Pechvogel, als ihm in der Nachspielzeit der Ball gegen den Körper prallte und von dort Augustinsson vor die Füße flog – Schuss, 1:1, Sieg futsch! – Note: 3,5

Luca Waldschmidt: Strotzt vor Selbstbewusstsein, fühlt sich im Freiburger Dress richtig wohl.

Luca Waldschmidt | Bild: Hahne, Joachim

Auch er mit beeindruckender Laufleistung. Klare Spielanlage, konsequenter Zug zum Tor. Und beim Elfmeter eiskalt vom Punkt. – Note: 2

Nils Petersen: Der Torjäger kam nach 68 Minuten für Terrazzino. Zu diesem Zeitpunkt lief die Partie allerdings schon konsequent in Richtung Freiburger Tor, weil die Bremer auf den Ausgleich drängten.

Nils Petersen | Bild: Hahne, Joachim

Kam so in keine aussichtsreiche Schussposition. Wurde in allerletzter Minute gefoult, mit dem Freistoß scheiterte Günter an Werder-Schlussmann Pavlenka. – Note: 3

Mike Frantz und Patrick Kammerbauer kamen für Gondorf und Waldschmidt spät ins Spiel. Sie bleiben ohne Bewertung.

