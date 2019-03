Als Fußball-Nationalspieler spielt man – natürlich – Fußball. Wenn man nicht Fußball spielt, kann man in seiner Freizeit beispielsweise auch den weißen Pelz im Kleiderschrank bürsten oder das Armanitäschchen streicheln. Weitere Alternativen, gerade wenn man noch in Wolfsburg untergebracht ist? Schwierig, die VW-Stadt ist ja nicht für ihr Unterhaltungsprogramm bekannt. Polo spielen vielleicht. Käfer züchten. Musik hören – die Beetles (eigentlich ja die "Beatles"). Oder Urlaub am Golf von Wasweißichwo planen – mit Passatwinden, die einem dann an der Nasenspitze vorbeistreichen.

Alles falsch, denn die deutschen Fußball-Nationalspieler besichtigen heute nach dem Up! der zweiten Halbzeit gegen Serbien noch das VW-Stammwerk in Wolfsburg. Am Vormittag soll der komplette Kader um Kapitän Manuel Neuer die Mitarbeiter in der Autoproduktion am Band besuchen, wie Volkswagen bestätigte. Bisschen gucken, Lack streicheln, die jüngsten Dieselskandale diskutieren, vielleicht symbolisch eine Fußmatte einlegen – was man halt so tut bei so einem Termin. Klar, das ist natürlich das Werk von DFB-Cheforganisator Oliver Bierhoff, die Besichtigung bildet sozusagen den Abschluss des Aufenthaltes beim neuen DFB-Generalsponsor. Da werden noch einmal Kontakte nachgerüstet, im Anschluss bekommt jeder vielleicht sogar noch einen Biss von der berühmten VW-Currywurst, mehr nicht, damit die Karosserie von Gündogan & Co. nicht zu sehr in die Breite geht. Sollen ja nicht zu Bulli werden, die Jungs. Am späten Freitagnachmittag absolviert Bundestrainer Joachim Löw auf dem benachbarten Geländes des VfL Wolfsburg dann noch ein Training, ehe es am Samstag nach Holland geht, raus aus Wolfsburg – ganz im Sinne des einstigen Popduos "Cora": Heut sag' ich, es war einmal! In diesem Sinne: Komm, wir fahren nach Amsterdam.