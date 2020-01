Was die Sache mit den Steaks angeht, hat Nils Petersen ein Alibi. Als in der Winterpause ein halbes Dutzend Mannschaftskollegen bei einem sonnenbebrillten Gastronomen auf Dubai Steaks für 1000 Euro das Stück aß, ließ sich Freiburgs Topstürmer mit seiner Freundin Carla in Palma de Mallorca fotografieren. Er war also über 6000 Kilometer entfernt von dem von Franck Ribéry populär gemachten Geprotze, das die österreichische Top-Köchin Sarah Wiener damals „dekadente Schwachsinnsküche“, nannte.

Zu Petersen, der am vergangenen Wochenende mit seinem 84. Pflichtspieltor für den SC Joachim Löw als erfolgreichsten Freiburger Torschütze der Geschichte abgelöst hat, würde ein Besuch in einem Dubaier Steakhaus allerdings auch passen wie die Aristoteles-Werkausgabe zu Mario Basler. Zu bodenständig, zu uneitel ist der 31-Jährige, als dass er sich in der Promi-Glitzerwelt zu Hause fühlen würde. Heimatgefühle hat er indes für Südbaden entwickelt: „Freiburg und ich, das passt“, hat er schon 2015 festgestellt.

Damals, im Januar, wurde er geholt, weil der SC bis dato in 17 Partien nur 17 Tore zustande gebracht hatte. Seither traf er allein in Ligaspielen 73 Mal. Dabei war er nach dem zwischenzeitlichen Abstieg 2015 sogar nach Bremen zurückgekehrt. Doch irgendetwas fühlte sich falsch an: „Vier Monate vorher hatte mich nichts mit Freiburg verbunden“ wundert er sich. „Dann saß ich plötzlich in der Kabine und habe geweint, weil ich wieder weg musste. Irgendwann kam dann der Moment, an dem ich gesagt habe: Du musst nicht auf Teufel komm raus irgendwohin, wo du nicht hinwillst.“

In München ist man Nobleres gewohnt

Dabei hatte er sich auch bei Werder stets wohlgefühlt, mit gemischteren Gefühlen denkt er hingegen an die Zeit in München zurück, und das nicht nur, weil ihm beim FC Bayern der Durchbruch nicht gelang: Als er sich in dem großbürgerlichen Stadtteil, in dem er wie viele andere Bayern-Stars untergebracht war, bei seinen Nachbarn vorstellen wollte, brachte er ihnen einen Teller mit Selbstgegrilltem vorbei. Doch anstatt sich über die nette Geste zu freuen, schauten die ihn nur hochnäsig und ein wenig mitleidig an. Man war dort offenbar Nobleres gewohnt als Steaks und Würstchen.

In Freiburg hingegen gerät Mannschafts-Koch Stephan Köpfer gerät ins Schwärmen, wenn er von Petersen spricht. „Noch nie“, habe er jemanden erlebt, „der so neugierig ist, der sich dermaßen dafür interessiert, was man selbst tut.“

Er sei da „definitiv ostdeutsch geprägt“, sagt Petersen. „Zwar war ich ein Kleinkind zu Zeiten der Wende, aber ich bin großgeworden mit den Werten und Methoden, die damals in unserem Haus galten.“ Auch im Fußball habe ein anderes Werteschema vorgeherrscht. „Die Ostschule im Fußball war immer härter. Die Spieler, die heute aus der A-Jugend hochkommen, fasst man besser mit Samthandschuhe an.“

Lob von allen Seiten

Dass sein Trainer auffallend oft sein Sozialverhalten lobt, hat Petersen registriert. Sein Eindruck, dass er in den Planspielen der Freiburger Verantwortlichen eine Rolle spielt – ob als Trainer oder Manager – täuscht nicht. „Man hat schon im ersten halben Jahr gemerkt, dass Nils ein besonderer Mensch ist. Das ist jemand für hier, ganz klar“, sagt Sportdirektor Klemens Hartenbach. Und meint damit auch die Zeit, in der die nächste Freiburger Spielergeneration versuchen wird, den Torrekord von Nils Petersen zu übertreffen.