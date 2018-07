Sotschi ist in erster Linie ein Paradies für Kinder, sehr viele russische Familien mit kleinen Kindern kommen hierher. Wer keine Lust mehr auf Strand und Meer hat, kann sich im Vergnügungspark, dem Park Riviera, unterhalten lassen. Dort gibt es etliche Fahrgeschäfte für Kinder bis etwa zehn Jahre. Für die russischen Familien gilt: Es kommt nur, wer Geld hat. Ein Eintritt in die Dinosaurierwelt etwa kostet 250 Rubel (3,50 Euro) für Erwachsene, 200 für Kinder. Ein Softeis ist für 80 Rubel zu haben – die Durchschnittsgehälter liegen hier allerdings weit unter dem Niveau in Westeuropa.

Bild: Claudia Wagner

Nicht jede Attraktion wird Touristen aus Westeuropa gefallen. Einige Mitarbeiter des Parks halten Papagaien, einen Affen, einen Leguan und weitere Kleintiere in den Händen und versuchen Touristen mit Kindern zu überreden, sich mit den Tieren fotografieren zu lassen. Artgerechte Tierhaltung ist das nicht...und viele Kinder haben genauso Angst vor den Tieren wie umgekehrt.

Bild: Claudia Wagner

Die bekannteste Ansicht von Sotschi ist der Strand. Er reicht über viele Kilometer und an den meisten Stellen ist er öffentlich zugänglich. Die teuren Hotels haben ebenfalls Strandzugänge, sie grenzen direkt an die öffentlichen an, die oft Duschen und Umkleidekabinen bieten. Noch etwas tiefer in die Tasche greifen muss man für eine Unterkunft in Adler, dem Vorort von Sotschi, in dem die WM-Spiele stattfinden: die Edelküste quasi. An der Promenade in Sotschi reiht sich Café an Café, direkt am Strand kann man sich mit einer Massage verwöhnen lassen, die etwa 800 Rubel (circa elf Euro) kostet.

Bild: Claudia Wagner

Spaß im Wasser haben kann man dort unbesorgt: Alle paar Meter wirft ein Rettungsschwimmer einen prüfenden Blick auf die Badenden. In Russland wird Sicherheit groß geschrieben, auch dies nicht nur während der WM. Die Tafel mit den Regeln, was erlaubt ist und was nicht und wie die Rettung Ertrinkender funktioniert, kann da schon mal etwas ausführlicher ausfallen...

Bild: Claudia Wagner

Die Stadt hat viele idyllische Bereiche. Im Park trifft sich die Jugend und hier gilt sehen und gesehen werden – Hochzeitspaare kommen hierher, um fürs Foto zu posieren und werden selbst zur bunten Attraktion. Aleksandra, Julia und Natalja feiern am Nachmittag mit ihren Kindern Aleksandras Geburtstag. Julia ist extra aus Moskau angereist und Natalja, eine Freundin, ist mit Mann und Kind bei Aleksandra zu Besuch, sie stammt aus Sibirien. Anlässlich des Besuchs gibt es reichlich Salat, Blini und Wodka und die Frauen sind nach dem Konsum von Wodka und anderen Alkoholika ziemlich fröhlich...

Aleksandra, Julia und Natalja feiern im Park in Sotschi Aleksandras Geburtstag mit ihren Kindern | Bild: Claudia Wagner

Wer in Sotschi herum kommen möchte, dem sei das charmanteste Transportmittel des Ostens empfohlen, die Marschrutka. Das System der kleinen Sammeltaxis funktioniert perfekt: einsteigen, 22 Rubel bezahlen, mitfahren. Der Fahrer hat abgezählte Münzstapel vorsortiert, um auf 50 Rubel schnell herausgeben zu können. Die Sammeltaxis ergänzen die Buslinien (und kosten gleich viel) und auf diesem Weg kommt man fast ohne Wartezeiten weiter.

Bild: Claudia Wagner

Nicht so perfekt wie die Moskauer Metro: Aber auch Sotschis Unterführungen bieten gute Akustik. Manchmal gibt es dazu auch gute Straßenmusik...

Video: Claudia Wagner

Verhungern muss niemand in Sotschi. Es gibt unzählige Cafés, Bars, Restaurants jeder Preisklasse, darunter auch solche, in denen man für zehn bis 15 Euro pro Person solide essen kann. Den Hunger zwischendurch befriedigen Obst und Trockenfrüchte, die an Ständen am Strand und in der Stadt verkauft werden. Jewgenij Bursajelow ist einer der Händler vor Ort. Er freut sich über jeden, der anhält, um Erdbeeren, Heidelbeeren oder kandidierte Nüsse zu kaufen.

Bild: Claudia Wagner

