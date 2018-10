Wäre nicht jeder einzelne Fall eine Tragödie, die Trainerentlassungen beim VfB Stuttgart hätten fast schon etwas Komisches. Jahr für Jahr schreiben sich die Schwaben mehr Kontinuität ins Aufgabenbuch, einige Monate später ist dann der nächste Coach aber auch schon wieder fällig.

In Stuttgart dreht sich das Trainer-Karussell nicht, es rast

Nach Bruno Labbadia (12/2010 – 08/2013) scheiterten so Thomas Schneider (08/2013 – 03/2014), Huub Stevens (03/2014 – 06/2014), Armin Veh (07/2014 bis 11/2014), nochmals Huub Stevens (11/2014 bis 06/2015), Alexander Zorniger (07/2015 bis 11/2015), Jürgen Kramny (11/2015 bis 06/2016), Jos Luhukay (07/2016 bis 09/2016), Hannes Wolf (09/2016 bis 01/2018) und nun eben Tayfun Korkut (01/2018 bis 10/2018). Merke: In Stuttgart dreht sich das Trainer-Karussell nicht, es rast.

Wie aber kann es sein, dass eine Mannschaft, die vergangene Saison schlechter besetzt war als diese, damals dennoch in der Rückrunde kaum ein Spiel verlor, plötzlich am Tabellenende steht? Die sportliche Krise ausschließlich Tayfun Korkut anzulasten, ist zu einfach. Ja, die Schwaben waren nach dessen Amtsantritt nicht so gut, wie sie gemacht wurden. Mehrfach gelangen glückliche Siege. Es lief eben gut, man war mit Fortuna im Bunde. Diese Saison hat die Glücksgöttin andere Lieblinge, Korkut gehörte nicht mehr dazu.

Aber nach sieben Spieltagen den Trainer zu wechseln, das ist auch für die Führungsriege der Schwaben ein Armutszeugnis. Sportvorstand Michael Reschke hat die Spieler verpflichtet, mit denen Korkut arbeiten musste. Er hielt am Samstag auch noch ein emotionales Plädoyer für Korkut, nur um den einige Stunden später am Telefon eben doch zu entlassen.

Reschkes Position im Club scheint angekratzt

Hat Reschke seine Meinung also so schnell geändert oder wurde er überstimmt? Beide Möglichkeiten zeichnen kein gutes Bild für die Zukunft. Reschkes Position im Club scheint angekratzt, der nächste Trainer und dessen Bilanz könnten auch sein Schicksal bestimmen.

Wer aber soll sich den Schleudersitz nun antun? Die Fans hoffen auf den derzeit vereinslosen Ralph Hasenhüttl, die Tendenz geht – so hört man aus dem Umfeld des Clubs – aber eher in Richtung Markus Weinzierl.

Egal wer es wird, irgendwann wird auch Korkuts Nachfolger in der Liste der gescheiterten VfB-Trainer stehen. Fragt sich nur, ob das noch diese oder erst nächste Saison sein wird. Nun, sagen wir es so: Das ist schließlich auch eine Form von Kontinuität.

