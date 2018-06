Au weia. Eine Halbzeit musste es jedem Angst und bange werden bei diesem Auftritt der deutschen Mannschaft. Abwehr zittrig, Mittelfeld holprig, Offensive dünn, Einstellung mau. Der Weltmeister war gegen Mexiko nicht auf der Höhe, daran konnten auch zwei gute Aktionen, der Lattentreffer von Kroos oder die knapp vergebene Chance von Werner, nichts ändern. Es fehlte in allen Bereichen, es fehlte an Konsequenz, sogar am letzten Schuss Leidenschaft. Kein Tempo, keine Körpersprache – Thomas Müller stand dafür Pate. Der Münchner, der normalerweise ein Muntermacher ist, einer, der seine Mitspieler anfeuern und mitreißen kann, der schon mal mit gefletschten Zähnen zu sehen ist, er hatte kein Feuer in den Augen – ein Ritter von der traurigen Gestalt.

Mexiko mit den klareren Gelegenheiten

Nach der Pause gab es eine kleine Steigerung, aber das war auch der Tatsache geschuldet, dass sich die Mexikaner nun mit bis zu acht Feldspielern weit zurückzogen. Der Ballbesitz der deutschen Elf wuchs und wuchs, doch heraus kam, und da muss man schonungslos ehrlich sein, nicht eine einzige hundertprozentige Torchance. Einzig der brillante Direktschuss des eingewechselten Julian Brandt hätte Torwart Ochoa chancenlos gelassen – es passte zum Spiel, dass die Kugel nur den Außenpfosten touchierte und es so beim verdienten Sieg der Mexikaner blieb. Die hatten nämlich bei ihren Kontern weiter die klareren Gelegenheiten.

Es ist bei der 18. WM-Teilnahme erst die zweite Pleite einer deutschen Mannschaft in einem Auftaktspiel, lediglich 1982 beim Turnier in Spanien hatte es ein 1:2 gegen Algerien gegeben. Damals wurde das Team des Deutschen Fußball-Bundes übrigens trotzdem Vizeweltmeister. Verloren ist also noch nichts, allerdings bedarf es schnell und rasch einer schonungslosen Analyse.

Außer Neuer und Boateng war keiner bereit

Was tun, Herr Löw? „Wir werden bereit sein“, hatte er vorher erklärt, doch als es darauf ankam, war außer Neuer und Boateng keiner bereit. Es sind unangenehme Fragen, denen sich der Bundestrainer nun stellen muss: Wie konnte es sein, dass er sich in der Einschätzung der Mannschaft so irrte? Wie konnte es sein, dass ausgerechnet die Anführer Hummels, Khedira, Kroos und Müller so schwach, ja fast leblos auftraten? Was war los mit dem von Löw so hochgelobten Draxler, der erst in der Schlussphase auftaute, davor aber die linke Seite zum Niemandsland hatte werden lassen?

In einer solchen Situation befand sich der Bundestrainer noch nie, die WM in Russland wird so früh auch zu einer besonderen Probe für Löw. Und eines ist sicher: Nächsten Samstag im zweiten Spiel gegen Schweden wird es personelle Änderungen geben müssen. Die Skandinavier werden nämlich mit einer äußerst kompakten Defensive aufwarten und es mit schnellen Kontern versuchen. Wie Mexiko eben.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein