Nach Spielabbruch am Hochrhein: Südbadischer Fußballverband kündigt Untersuchung an

Der Spielabbruch in Weizen beschäftigt nun auch den Südbadischen Fußballverband. Nach rassistischen Beleidigungen von Zuschauern gegen einen Lauchringer Spieler hatten seine Mannschaftskollegen am vergangenen Samstag den Platz verlassen. Der Verband kündigt jetzt eine detaillierte Aufarbeitung an.