von Fynn Beckmann

Emiliano Sala – Er galt lange als verschollen

In der französischen Ligue 1 trauerten die Fans vom FC Nantes im Spiel gegen Girondins Bordeaux am ersten Todestag um Emiliano Sala. | Bild: Michel Euler/AP/dpa

Der argentinische Fußballspieler war im Januar 2019 im Zuge eines Transfers vom FC Nates auf dem Weg zu seinem neuen Arbeitgeber Cardiff City. Die Propellermaschine des 28-Jährigen war über dem Ärmelkanal rund 20 Kilometer nördlich der Kanalinsel Guernsey abgestürzt. Sala selbst hatte noch am Abend in einer Sprachnachricht gesagt, dass er Sorge habe das Flugzeug könne verunglücken. Vom Flugzeug sowie dessen Insassen (Pilot David Ibbotson und Sala) fehlte jede Spur. Durch eine Spendenaktion, die durch Fußballer ins Leben gerufen wurde, konnte die eingestellte Suchaktion fortgeführt und der Leichnam des Argentiniers sichergestellt werden. Die Rückennummer Neun wird seither beim FC Nantes nicht mehr vergeben. Ein Jahr nach dem Unglück streiten sich beide Klubs um eine Transferentschädigung in Millionenhöhe. Zum Todestag wurde beim Spiel in der französischen Liga unter anderem der Mittelkreis von einem großen Fotobanner mit dem Porträt Salas verdeckt, im Stadion gab es argentinische Nationalflaggen zu Gedenken an Sala.

John F. Kennedy Jr. – Er starb auf dem Weg zu einer Hochzeit

John F. Kennedy Jr., der Sohn des gleichnamigen amerikanischen Präsidenten, kam zusammen mit seiner Frau Carolyn 1999 bei einem Flugzeugabsturz ums Leben. | Bild: Monteforte/DPA

Der Sohn des ehemaligen Amerikanischen Präsidenten John F. Kennedy war mit seiner Frau und deren Schwester auf dem Flug zu einer Hochzeit abgestürzt. Der 38-jährige Kennedy Jr. steuerte 1999 den Privatjet selbst, als er bei Regen die Kontrolle verlor und vor der Insel Marthas Vineyard im US-Bundestaat Massachusetts in die offene See stürzte. Alle drei Insassen kamen ums Leben, ganz Amerika trauerte. Kennedy Jr. hatte sein Anwaltsexamen an der New York Law School absolviert und arbeitete bis 1993 bei der New Yorker Staatsanwaltschaft. 1988 kürte das Magazin „People“ ihn zum „Sexiest Man Alive“. Bis heute ist es angeblich das meistverkaufte „Sexiest Man“-Cover der Zeitschrift.

John Denver – Der berühmte Musiker verunglückte, weil er abgelenkt war

Der Countrysänger John Denver verunglückte 1997 mit seiner Maschine, die er selbst steuerte. | Bild: Udo_Bernhart/DPA

Der Sänger wurde unter anderem für seinen Hit aus dem Jahr 1972 „West Virginia„ bekannt. 25 Jahre später stürzte der Hobbypilot im Alter von 53 Jahren an einem Schönwetter Sonntag bei klarer Sicht über der Monterey Bay vor der Küste Kaliforniens ins Meer. Als bei seinem Leichtflugzeug der Tank leer ist will Denver auf den zweiten umstellen – greift dafür schräg hinter sich und verreißt dabei das Steuer. Kurios: Das Schalterproblem war ihm damals bekannt und hatte sich bereits einen Termin für den Umbau des Schalters gebucht.

Rugby-Union-Mannschaft – Der Überlebenskampf zog sich über Monate

An Bord der verunglückten Maschine der uruguayischen Luftwaffe waren 45 Menschen, wie durch ein Wunder gab es noch Überlebende. | Bild: UPI/DPA

An Bord des Flugs 571 im Jahr 1972 von Montevideo nach Santiago de Chile waren 45 Passagiere die hauptsächlich aus Mitgliedern, Betreuern und Angehörige der Rugby-Union-Mannschaft „Old Christians‘s Club“ bestand. Im chilenischen Santiago sollte die Mannschaft ein Testspiel absolvieren. Das Flugzeug zerschellte an einem Berghang in den argentinischen Anden auf 4000 Metern höhe. 17 Menschen kamen unmittelbar beziehungsweise kurz nach dem Absturz ums Leben. Die Suche nach Überlebenden wurde nach acht Tagen eingestellt, aufgrund der knappen Nahrungsmittel und der arktischen Kälte von bis zu minus 40 Grad, sahen sich die Überlebenden gezwungen, dass durch Schnee und Eis konservierte Fleisch der Opfer zu essen. Am 22. Dezember konnten nach 10 Tagen Marsch zwei Überlebende unter die Eisgrenze gelangen und Kontakt zur Zivilisation herstellen, worauf die weiteren Menschen gerettet werden konnten. Insgesamt gab es 16 Überlebende.

„Busby Babes“ – Der Schneematsch wurde ihnen zum Verhängnis

Erschwerte Wetterbedingungen waren beim Absturz des Flugzeugs, mit der die Mannschaft von Manchester United unterwegs war, der Auslöser eines misslungenen Starts auf dem Münchner Flughafen. | Bild: Klaus Heirler/DPA

Einen Tag nach dem Hinspiel im Halbfinale des Europapokals der Landesmeister 1958 gegen Roter Stern Belgrad, befand sich das Team des englischen Rekordmeisters Manchester United auf dem Rückflug. Ein Tankstopp sollte auf der Strecke in München eingelegt werden. Aufgrund des dichten Schneefalls in München startete der Pilot einen dritten und letzten Startversuch. Bei 217 km/h gerät das Fahrwerk in den Schneematsch – das Tempo sinkt schlagartig und ist zu langsam um abzuheben, jedoch zu schnell um ein weiteres Mal abzubrechen. Die Maschine durchbricht den Begrenzungszaun des Flughafens, touchiert mit der linken Tragfläche ein Haus, das Heck bricht ab. Durch austretendes Kerosin und Funkenschlagen entsteht sofort ein großes Feuer. Es gibt 23 Todesopfer. Die verunglückte Mannschaft wird auch unter dem Namen „Busby Babes“ aufgeführt, benannt nach dem jungen Durchschnittsalters (22 Jahre) der Mannschaft und dem Trainer Matt Busby dem zehn Jahre später mit Manchester United der Pokalgewinn gelang. Kurioserweise hatte er das beim Verlassen des Krankenhauses prophezeit.

Chapecoense –Eine brasilianische Fußballmannschaft stürzt in den Anden ab

Im November 2016 verunglückte eine brasilianische Fußballmannschaft – eine weitere Tragödie, die mit einem Flugzeugabsturz zu tun hatte. | Bild: Raul Arboleda/AFP

Die Mannschaft ist 2016 auf dem Weg zum Finale der Copa Sudamericana, dem südamerikanischen Gegenstück zur Europa League. Das Flugzeug mit der Mannschaft stürzt in den Anden in Höhe der bolivianischen Stadt Santa Cruz de la Sierra ab. 71 Menschen sterben, darunter 19 Spieler, der Trainer und der Präsident. Nur Sechs Passagiere überleben das Unglück. Auf Vorschlag des Finalgegners wird Chapecoense kampflos zum Sieger der Copa Sudamericana erklärt. Am 7. März 2017 konnte die neue Mannschaft im Spiel um die Staatsmeisterschaft von Santa Catarina ihren ersten Sieg (2:1) nach der Katastrophe feiern.