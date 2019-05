von Frank Hellman

Marc-Andre ter Stegen gehört zu jenen Menschen, bei denen der Bezug zum Großvater ein ganz besonderer ist. Häufiger erwähnte der gebürtige Mönchengladbacher, wie wichtig für ihn der Opa war, nachdem sich seine Eltern im Kindesalter getrennt hatten. Er hatte ihn schon als Knirps zum Training der Borussia gefahren und auf den Autorücksitz immer eine Süßigkeit gelegt. Opas Weisheiten lehrten ihn früh, mit Rückschlägen umzugehen. „Er hat mir beigebracht, dass wir keine Maschinen sind“, sagt der Schlussmann des FC Barcelona. Insofern gehört er zu denjenigen, die bei den Katalanen von einem Selbstläufer für das heutige Halbfinal-Rückspiel der Champions League beim FC Liverpool (21.00 Uhr) trotz der 3:0-Gala aus der Vorwoche nichts wissen wollen. „Wir haben die Erfahrung gemacht, dass ein gutes Resultat im Hinspiel kaum etwas zählt. Du fliegst hin und hast ein gutes Gefühl – mehr aber auch nicht. Wir dürfen uns nicht darauf verlassen“, warnt der 27-Jährige.

Vor einem Jahr strichen Lionel Messi & Co. trotz eines 4:1 gegen den AS Rom nach einem 0:3 in der Ewigen Stadt bereits vor dem Halbfinale die Segel. Doch ist es beruhigend, an der Anfield Road einem Torhüter zu vertrauen, der diese Saison mit Superlativen überhäuft wird. „Er spielt eine überragende Saison. Wenn wir unter Druck stehen, macht er den Eindruck, als könnte gar nichts passieren“, sagt Trainer Ernesto Valverde. Ter Stegen rettete vergangenen Mittwoch gegen die „Reds“ mehrfach. Vereinspräsident Josep Maria Bartomeu adelte ihn kürzlich als „besten Torwart der Welt“. Und: „Seine Persönlichkeit, seine Wesensart ist außergewöhnlich.“

Überragend beim Confed-Cup 2017

Zudem machen ihn seine fußballerischen Fähigkeiten zum perfekten Mitglied dieses stolzen Klubs. „Messi mit Handschuhen“ haben sie ihn irgendwann genannt. Es sind nicht allein seine stoische Ruhe und seine geschmeidigen Paraden, mit denen er punktet, sondern beinahe unbemerkt läuft eine mediale Charmeoffensive. Der mit der Königsklasse verknüpfte Bezahlsender Sky drehte mit ter Stegen, selbst besuchte er vor zwei Wochen den Sportschau-Club und vermittelte aus der Untertagebar in Herten eine sehr menschliche Seite. Würde er jetzt am 1. Juni das Champions-League-Finale in Madrid bestreiten, wäre das weitere Werbung in eigener Sache. Es gibt keine Indizien, dass dieses Endspiel für ihn ein Karrierekiller sein könnte wie für Landsmann Loris Karius, der vor einem Jahr mit dem FC Liverpool gegen Real Madrid (1:3) so fatal patzte. Vergleichbare Aussetzer leistete sich der Blondschopf bei seinen ersten von 22 Nationalmannschaftseinsätzen, was ihn um die EM 2012 und die WM 2014 brachte. Er brauchte erst den Confed-Cup 2017, um seinen Wert zu beweisen. Dass ihm bei der WM in Russland nicht vertraut wurde, obwohl Manuel Neuer erst auf allerletzten Drücker fit wurde, hat ihn mächtig gewurmt. Auf dem Medientag in Eppan sprach er damals von einer enttäuschenden Situation, formulierte seine Sätze aber so zurückhaltend wie ein Torwart, der einen harmlosen Ball vorsichtshalber faustet statt fängt.

Kampfansage in Richtung Neuer

Aber umso gefestigter sein Standing bei Barça ist, desto so mehr traut er sich aus der verbalen Deckung. Er wolle bei der Nationalelf den Umbruch auch auf seiner Position vollziehen, erklärte er zuletzt: „Ich will unbedingt in dieses Tor. Egal wie.“ Noch einmal kann es sich Bundestrainer Joachim Löw ja auch nicht leisten, dass Leistungsprinzip unter der Latte außer Kraft zu setzen. Natürlich spürt da einer, dass die Wachablösung im deutschen Heiligtum nicht mehr ganz fern ist. Während ter Stegen eine weitgehend fehlerlose und verletzungsfreie Saison spielt, ist es bei Neuer anders. In den Debatten über die zu vorsichtige Taktik des FC Bayern in den Achtelfinalduellen gegen den FC Liverpool (0:0, 1:3) wird gerne unterschlagen, dass der Kapitän mit einem sinnfreien Ausflug im Rückspiel den Untergang begünstigte. Der 33-Jährige hat nunmehr wegen einer Wadenverletzung seit dem 14. April nicht mehr gespielt. Löw wird genau überlegen, wen er bei den EM-Qualifikationsspielen am 8. Juni in Weißrussland und drei Tage später gegen Estland ins Tor stellt.