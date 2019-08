Noch einmal schlafen, dann beginnt für den FC 08 Villingen das 90-minütige – vielleicht ja sogar 120-minütige – Abenteuer DFB-Pokal. Der Fußball-Oberligist empfängt Fortuna Düsseldorf – den Deutschen Meister aus dem Jahr 1933. Ein Traditionsverein, mit einer langen und erfolgreichen Historie, auch wenn er zwischen 2002 und 2004 sogar bis in die damals viertklassige Oberliga abgerutscht war.

Das Spiel des Jahres

Für die fünftklassigen Villinger ist es das Spiel des Jahres – für die erstklassigen Fortunen die erste wichtige Hürde der Saison und der letzte Test vor dem Bundesligastart am kommenden Samstag beim SV Werder Bremen. Standesgemäß ist Düsseldorf am Samstagnachmittag in der Villinger MS-Technologie-Arena der haushohe Favorit. Aber wie ist ist es um die Mannschaft von Trainer Friedhelm Funkel derzeit bestellt?

Beste Saison seit Jahrzehnten

Nach dem Aufstieg in der Spielzeit 2017/18 landete Fortuna Düsseldorf in der vergangenen Saison überraschend auf dem zehnten Tabellenplatz – es war die erfolgreichste Saison seit mehreren Jahrzehnten. Nicht wenige Experten rechneten mit dem direkten Wiederabstieg der Funkel-Elf. Angesichts dieses Erfolges gerieten die Düsseldorfer Anhänger ins Schwärmen.

Mit dem gewachsenen Selbstvertrauen müsste da doch der Angriff auf höhere Platzierungen erfolgen. „Das ist großer Blödsinn“, findet Trainer Friedhelm Funkel, der den 15. Platz in der Tabelle sofort unterschreiben würde. „Was vergangenes Jahr passiert ist, war ein Wunder. Wunder lassen sich nicht wiederholen“, stellte der Fortuna-Coach dar. Und Funkel hat gute Gründe für die gedämpfte Erwartungshaltung, denn seine Mannschaft hat wichtige Leistungsträger verloren. Nicht nur die beiden mit jeweils zehn Saisontoren besten Schützen der vergangenen Saison, Dodi Lukebakio (Hertha BSC) und Benito Raman (Schalke 04), verließen den Klub, sondern auch Marvin Duksch, Marcin Kaminski und Markus Suttner.

Gute Ergebnisse in Testspielen

Trotz allem ist der Bundesliga-Aufsteiger aus der Saison 2017/18 nach zwei Trainingslagern bereit für das erste Pflichtspiel. Der Bundesligist spielte eine gute Vorbereitung, gewann gegen den RSV Weyer (14:0), Sportfreunde Siegen (6:0), SV Sonsbeck (3:0), Ipswich Town (4:1), Rayo Vallecano (1:0), RSC Anderlecht (2:1), SD Eibar (3:2) und VfL Benrath (15:1).

Den Kürzeren zog die Funkel-Elf nur gegen den FC Utrecht (0:1), gegen Istanbul Basaksehir gab es ein 1:1-Remis. Die Vorzeichen vor der Partie in Villingen dürften also eindeutig sein. Dennoch warnt Friedhelm Funkel davor, den Oberligaclub zu unterschätzen. „Ein Selbstläufer wird das nicht. Wenn man zu leichtsinnig wird, kann es eng werden“, sagte der Coach.