Wie lange muss man eigentlich am Tintenkasten schnüffeln, um als Zeichner auf solche Ideen zu kommen? Ich meine, irgendwann muss ein Irgendjemand doch mal eine Skizze anfertigen. Einen ersten Entwurf, wie so ein Maskottchen aussehen könnte. Und dann sollte doch – im Idealfall – ein guter Arbeitskollege daneben stehen und das Blatt Papier zerreißen. Vernichten. Atomisieren. Stattdessen werden dann die Fans im Stadion, TV-Zuschauer und viele weitere unschuldige Menschen damit gequält. Zeit für unsere Hitliste, Auslöser waren übrigens unsere Freunde aus England, die es aber trotzdem nur auf den zweiten Rang geschafft haben.

Rang 15:

Super Victor? Der durfte für die Fußball-EM 2016 werben. | Bild: Peter Kneffel, dpa

Beginnen wir mit Super Victor. Der war Pate der EM 2016 in Frankreich. Der Kerl war ja eigentlich ganz niedlich, machte aber durch eine gewisse Namensgleichheit auf sich aufmerksam, denn im Internet wurden bei Amazon & Co. Sexspielzeuge unter gleichem Namen verhökert.

Rang 14:

Das Maskottchen der Fußball-Europameisterschaft 2000, "Benelucky". | Bild: Achim_Scheidemann, dpa

Löwen gehen immer. Dachten sich wohl vor der EM 2000 auch unsere Sportsfreunde aus Belgien. Benelucky sollte ein Löwe mit Mähne in belgisch-niederländischen Landesfarben sein. Ja, kann man so machen. So etwas würde dem Deutschen Fußball-Bund freilich nie einfallen.

Rang 13:

Goleo schießt "Pille" in die Maschen. | Bild: Achim Scheidemann, dpa

Nein, der machte zwar auch schon mal auf Löwe, dafür aber weniger bunt. Und er ließ 2006 die Hosen weg, was uns eine der blödesten Diskussionen der vergangenen Jahre einbrachte. Immerhin bekam Goleo noch den Pille an die Seite.

Rang 12:

Auch Volleyballer haben ein Maskottchen. Hier das etwas, das die deutsche Mannschaft bei der Olympia-Qualifikation 2016 in Berlin unterstütze, als es gegen Belgien ging. | Bild: Soeren Stache, dpa

Pille – oder sein besser-schlechter aussehender uns namentlich unbekannter Zwillingsbruder – feierte übrigens zehn Jahre später ein Comeback bei den deutschen Volleyballern.

Rang 11:

Phevos (links) und Athena waren 2004 bei den Spielen von Athen gefordert. | Bild: Pantelis_Saitas

Nun kommen wir schon zu den härteren Belastungsproben fürs Auge – und werden damit natürlich auch olympisch. Athena und Phevos beehrten uns 2004 in Athen. Die Maskottchen stellen die griechischen Götter der Weisheit (Athene) sowie des Lichts und der Musik (Apollo, einer seiner geläufigsten Beinamen lautete Phoibos) dar.

Rang 10:

Struwwel, das Maskottchen des Internationalen Deutschen Turnfestes 2009, und der Performance Designer und Regisseur Enno-Ilka Uhde. | Bild: Arne Dedert, dpa

Struwwel war beim Internationalen Deutschen Turnfest 2009 dabei. Eine laufende Sonne?

Rang 9:

Für die Handball-Weltmeisterschaft 2019 wirbt das Maskottchen "Stan". | Bild: Rolf Vennenbernd, dpa

Hier kommt Stan, das Maskottchen der Handball-WM 2019, das aus den Weiten des Weltalls anreist. Warum noch mal muss ein Handball-Maskottchen aus dem Weltall anreisen? Ach, egal.

Rang 8:

Olympische Spiele haben immer einmaskottche. Häufig sogar mehrere. Hier "Gliz" and "Neve" von den Spielen 2006 in Turin. | Bild: epa ansa Isabella Bonotto, dpa

Wieder Olympia, diesmal Turin 2006. "Neve und Gliz" hießen die beiden Talismane der Spiele – und es stellte sich sogleich die Frage, was um alles in der Welt diese beiden Figuren darstellen sollten, wie die Kollegen von der "Süddeutschen Zeitung" bemerkten. "Sie (vermutlich links) ein nasenloser Glühbirnenkopf mit Körper in Handschuh-Form, er ein grinsender Eiswürfelschädel mit Ski-Overall. Oder so ähnlich."

Rang 7:

Bei den Leichtathletik-Europameisterschaften 2010 in Spanien ließ sich der französische Stabhochspringer Renaud Lavillenie nach seinem Sieg von Maskottchen Barni tragen. | Bild: Rainer Jensen, dpa

Etwas schlicht geriet dann Maskottchen Barni bei den Leichtathletik-Europameisterschaften 2010 in Spanien. Weißes Es mit zwei Augenpunkten und Mund. Aua!

Rang 6:

Bei der Leichtathletik-WM 2017 in London trieb sich das WM-Maskottchen "Hero the hedgehog", ein Igel, herum. | Bild: Rainer Jensen, dpa

Das genau Gegenteil war dann 2017 dieser ominöse Igel, der im bunten Outfit bei der Leichtathletik-WM in London auftrat.

Rang 5:

Das Maskottchen "Betzi" war bei der Kanu-Europameisterschaft 2014 in Brandenburg/Havel aktiv. | Bild: Ralf Hirschberger, dpa

Betzi warb für die Kanu-Europameisterschaft 2014. Großer Kopf, Mütze drauf, Paddel in die Hand! Nicht kreativ, nicht hübsch, aber zumindest restniedlich.

Rang 4:

Das Gürteltier unterstützte Brasiliens Kicker bei der WM 2014 im eigenen Land. Ha, 7:1! Nimm das! | Bild: Antonio Lacerda, dpa

In Braslien durfte ein Gürteltier ran, das auf den schönen Namen Fuleco hörte. Aber abgesehen davon, dass es „Fuleco“ so als Namen gar nicht gibt, sondern das Wort eine Kombination aus den portugiesischen Wörtern für „Fußball“ (futebol) und „Ökologie“ (ecologia) ist, bedeutet das Wort in der brasilianischen Umgangssprache auch noch – na ja – Arsch.

Rang 3:

Die Maskottchen für die Olympischen Spiele 2012 in London, Wenlock (links – natürlich links, das ist wichtig) und Mandeville. | Bild: Soeren Stache

In London 2012 wurde es dann richtig abteuerlich. Die Figuren Wenlock und Mandeville stellen zwei Stahl-Tropfen der Stahlindustrie in Bolton dar. Gut, da drücken wir noch mal ein Auge zu...

Rang 2:

Der "Boiler Man" von West Bromwich Albion. | Bild: Martyn Haworth, dpa

Der vorletzte Platz geht an den "Boiler Man", den Heizkasten-Mann, des Fußball-Zweitligisten West Brom Albion. Der wird – das kommt jetzt bestimmt sehr überraschend – von einer Firma gesponsert, die Boiler herstellt.

Rang 1:

Magdalena Neuner mit den Maskottchen der WM, die auf den schönen Namen "Bumsi" hörten. | Bild: Martin Schutt, dpa

Unser Sieger aber bleibt Problembär Bumsi, Maskottchen der Biathlon-WM 2007 in Antholz. Warum? Weil seine Macher so schön seinen Namen erklären: "Obwohl über die Bedeutung und Herkunft des Namens der Maskottchen bereits vielfach kontrovers diskutiert wurde, hat die Bezeichnung „Bumsi“ einen klaren und tiefsinnigen Hintergrund: Da das Geräusch des Schießens im Biathlon in weitem Sinne als „Bum-Bum-Bum“ interpretiert werden kann, wurde daraus vor Jahren die Kurzfassung „Bumsi“ kreiert.

