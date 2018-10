Wette gefällig? Wie lange schafft es Markus Weinzierl als Trainer beim VfB Stuttgart? Okay, das ist gemein, zwar nicht gegenüber dem Klub, aber gegenüber dem aus Straubing stammenden Fußballlehrer. Weinzierl kann ja schließlich nichts dafür, dass der anno 1893 in Stuttgart gegründete Verein für Bewegungsspiele regelmäßig seine Trainer vor dem vorgesehenen Vertragsende entlässt. In 53 Erstliga-Spielzeiten war das am Wasen 26-mal der Fall, damit toppt der VfB sogar den Hamburger SV (25-mal) und wird nur noch von Schalke 04 (28-mal) in den Schatten gestellt, bei dem pikanterweise eben Weinzierl der letzte Übungsleiter war, der dort geschasst wurde.

Aus südbadischer Sicht kann man den Trainerverschleiß in der baden-württembergischen Hauptstadt auch so ausdrücken: Zwölf auf einen Streich! Soll heißen: Markus Weinzierl ist der zwölfte VfB-Coach, seit beim Rivalen SC Freiburg Christian Streich als Chef der Bundesligaelf agiert. Damals war im Schwabenland noch Bruno Labbadia in Amt und Würden und mit ihm der letzte Trainer, der beim VfB länger als zwei Jahre arbeiten konnte/durfte/musste. Mit Weinzierl soll es nun wieder mal nach oben gehen. Das ist aus tabellarischer Sicht einfach, weil drunter nichts mehr kommt.

Glaube an das eigene Können wecken

Aus der Perspektive des Fußballfachmanns dürfte das weit schwieriger sein, denn der Neue an der Seitenlinie muss bei den VfB-Kickern all das wecken, was unter seinem Vorgänger Tayfun Korkut zuletzt verkümmerte: der Glaube ans eigene Können, daraus resultierend ein grundsätzliches Selbstvertrauen, der Mut zur Offensive. Die Spieler hätten das Potenzial dazu und Markus Weinzierl brenne für seine neue Aufgabe, heißt es in Stuttgart. Na denn: Feuer frei!

