Die Rückblicke waren einem Geheimnis auf der Spur: Ehe die Siegerehrung am Fuße der launischen Kandahar in Garmisch-Partenkirchen begann, wurde die Siegerfahrt noch einmal auf der Videowand hinter dem Zielgelände gezeigt. Das Treppchen-Trio drehte sich neugierig um. Ein Gesicht zeigte dabei ungläubige Freude, zwei Gesichter unglaubliche Neugierde. Der Norweger Aleksander Aamodt Kilde und der Franzose Johan Clarey schienen nach der Lösung des Zaubertricks zu suchen: Wie hat das Thomas Dreßen in der Kurve vor dem Zielhang nur gemacht? Jedenfalls feierte der 26-jährige Skikünstler am Samstag seinen vierten Weltcupsieg; so viele hat kein deutscher Alpiner in der Abfahrt bejubelt. Der Rückblick zeigt, wie außergewöhnlich das Erfolgserlebnis ist: Zuvor war nur Markus Wasmeier ein Abfahrtssieg auf der Kandahar geglückt – vor 28 Jahren.

Der Rahmen war gewaltig: Nach so unterschiedlichen Tagen mit ausgiebigen Schnee- und Regenfällen strahlte die Sonne, das Stadion war voll, die Stimmung prächtig und der Jubel überwältigend: Dreßen verzückte die Zuschauer bereits mit Startnummer 1, was in jeglicher Hinsicht ein Statement war. Vor der Startnummernvergabe habe er noch mit den Trainern gefachsimpelt, so Dreßen, und beschlossen: „Wenn die Nummer 1 da ist, nehmen wir die 1.“ Wolfgang Maier, Sportdirektor Alpin im Deutschen Skiverband, gab zu: „Ich hätte nicht die 1 genommen.“ Weil die stets Testpilotencharakter hat. Das Ergebnis zeige, wie gut Dreßen sei. Und das Ergebnis zeigt, wie gut deutsche Abfahrer sein können: Drei waren in den besten 15 platziert, sechs unter den Top 30 – aber ein Ausnahmesportler fährt vorneweg.

Großer Respekt im eigenen Lager

„Hut ab, Tom ist das mit Köpfchen gefahren, er war uns allen einen Schritt voraus“, urteilte Josef Ferstl, der auf Platz zwölf zweitbester Deutscher war, über Dreßens Schwung- beziehungsweise Siegansatz vor der Schlüsselstelle. Die Deutschen betonen stets, dass sie sich in ihrer kleinen Herde auf Augenhöhe bewegen. Aber Ferstl, der vor einem Jahr den Super-G in Kitzbühel gewonnen hatte, sagte: „Tom ist der Mann für die Zukunft. Ich hoffe, wir können ihn noch lange begleiten.“ Thomas Dreßen ist mit dieser famosen Fahrt auf der verkürzten Kandahar Erster unter Gleichen, quasi Major Tom – der nicht den Eindruck macht, den Boden unter den Skischuhen zu verlieren. Weil kaum einer besser weiß, dass der Skisport wie das Leben ein Auf und ein Ab ist.

„Ich war nach Kitzbühel extrem sauer auf mich“, sagte Thomas Dreßen, der vor einer Woche auf der Streif, wo er 2018 triumphiert hatte, nur 26. geworden war. „Ich habe mir einfach vorgenommen, nicht wegen Kitzbühel alles perfekt oder auch nicht etwas Besonderes machen zu wollen, sondern einfach nur Ski zu fahren und Spaß zu haben.“ So einfach ist das, wenn man ganz einfach besondere Fähigkeiten hat. „Er ist groß und fährt technisch gut, das ist eine gefährliche Mischung“, sagte der um 16 Hundertstelsekunden oder 4,70 Meter geschlagene Aleksander Aamodt Kilde über Thomas Dreßen.

Bereits jetzt eine Wahnsinnssaison

Der Mann, der mit elf Jahren seinen Vater verlor, hat das Zeug zum Zauberer, nämlich ein außergewöhnliches Gespür fürs Timing: Er weiß, wann und wo er die Ski per Kantendruck bändigen und wo er sie einfach laufen lassen muss. Vor allem dahoam in Garmisch, Dreßen ist im 20 Kilometer entfernten Mittenwald aufgewachsen. Nicht zu vergessen: Nach seinen Knie- und Schulterverletzungen ist es seine Comeback-Saison – die er in der Abfahrt von Lake Louise im November sensationell mit einem Sieg eröffnet hatte. „Es ist eh bis jetzt schon eine Wahnsinnssaison gewesen“, schüttelte Thomas Dreßen dann ein bisschen von sich selbst verzaubert den Kopf.