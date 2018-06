Warum stellt sich ein Mann selbst als Ziege dar? Als Angehöriger der Gattung der Hornträger? Gut, bei Ex-Kicker Christian Ziege ist der Fall klar, bei Cristiano Ronaldo, dem alten Bock, ist die Geste dagegen neu. Es geht um GOAT – der Ausdruck steht im Englischen als Abkürzung für „Greatest of all time“, also den Besten aller Zeiten; das Wort bedeutet aber auch Ziege. Und weil es eben noch immer einige Meckerer gibt, die andere Kicker in der Rangfolge der Weltbesten vor dem Portugiesen sehen, blökt der in sich hinein und greift sich bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland an das nicht vorhandene Ziegenbärtchen – und alle müssen zuschauen.

Dass der Portugiese, der mit drei Treffern im ersten Spiel seinen Superstarstatus bereits unterstrichen hat, schon immer etwas anders war, zeigt übrigens auch eine Anekdote, die gestern sein ehemaliger Mitspieler Patrice Evra erzählte. Bei Manchester United waren die beiden einst Teamkollegen, als Ronaldo den Franzosen zu sich nach Hause einlud. Und was gab es? Erlesene Früchte, einen edlen Fisch, aus Japan eingeflogenen Spargel mit Sauce Ronaldaise? Nö, laut Evra gab es ein Stückchen Huhn, Salat und Wasser.

Und als Ronaldo das wenig üppige Mahl beendet hatte, stand er auf und nahm sich einen Ball. „Kann ich nicht mal zu Ende essen?“, habe er Ronaldo gefragt. Nein, Ronaldo wollte eine Runde kicken. Danach habe er noch schwimmen wollen. „Er ist eine Maschine. Er will nicht aufhören zu trainieren“, meinte Evra über den 33-Jährigen, der mit der portugiesischen Nationalmannschaft heute in Moskau gegen Marokko das zweite WM-Gruppenspiel bestreitet. „Ich kann nur jedem den Ratschlag geben: Lädt dich Cristiano Ronaldo zum Abendessen in sein Haus ein, sagt einfach Nein.“

Machen wir. Und falls es uns dennoch trifft, bringen wir etwas Heu und einen Salzleckstein anstelle einer Buddel Wein mit. In diesem Sinne, Määäääääh!

PS: Der Größte – und der Einzige, der diesen Titel tragen darf, war Box-Legende Muhammad Ali. Und der größte Kicker aller Zeiten? Stellen Sie die Frage mal Maradona! Oder Ibrahimovic! Egal, für uns ist es ohnehin Pelé.

