Es gibt Neues von Sergio Ramos! Nein, der Abwehrchef von Real Madrid hat keinen Gegenspieler mit dem Ellbogen traktiert oder sonstwie ins Krankenhaus befördert. Diesmal wollte der 32-jährige Spanier ein Oberschlaumeier sein und wird am Ende doch der Volldumme sein – jedenfalls dann, wenn ihm die Uefa nicht eine Extrawurst brät.

Passiert ist dies: In der 89. Minute des Achtelfinal-Hinspiels in der Champions League bei Ajax Amsterdam stellte Ramos Gegenspieler Kasper Dolberg kurz hinter der Mittellinie einfach mal das Bein. Nicht zufällig, sondern absichtlich und gleichermaßen tollpatschig wie rüde, sodass Schiedsrichter Damir Skomina die Gelbe Karte zücken musste.

Genau diese wollte Ramos sehen, weil es seine zweite im Wettbewerb ist, er deshalb im Rückspiel pausieren muss und ohne Vorstrafe ins Viertelfinale gehen kann. „Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass ich die Gelbe Karte nicht erzwungen hätte. Nicht, dass ich den Gegner unterschätzen würde, aber manchmal muss man in einem Spiel diese Entscheidungen treffen“, sagte ein lachender Ramos nach dem Abpfiff.

Wenig später verging ihm die gute Laune, als er darauf hingewiesen wurde, dass für ein solches Vergehen erst kürzlich Jesús Corona vom FC Porto nachträglich für zwei Spiele gesperrt worden war. Die nächste Meldung Ramos’ via Twitter: „Ich will klarstellen, dass mir das am meisten wehtut und dass ich die Karte nicht forciert habe.“

Selten so gelacht. Wer so dummdreist ist, sollte die obligatorischen zwei Spiele Sperre erhalten. Und für die Lüge am Ende am besten noch mal zwei obendrauf...